اليازية طارق.. بطلة إماراتية صاعدة في ألعاب القوى



تخطو اليازية طارق البطلة الإماراتية الصاعدة، لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة ومنتخب الإمارات، بثبات في مضمار ألعاب القوى، فرغم أنها لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، نجحت خلال أربعة أعوام فقط في جمع حصيلة لافتة، بلغت ثلاثين ميدالية ملونة، منها عشرون ذهبية وست فضيات وأربع برونزيات، وتوزعت هذه الميداليات بين المنتخب الوطني، الذي أحرزت معه خمس ميداليات، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، الذي أضافت إلى رصيدها من خلاله ست ميداليات، إلى جانب تسع عشرة ميدالية من المشاركات المجتمعية والمدرسية، وبرزت بذلك كأحد أبرز الوجوه الواعدة في الرياضة النسائية الإماراتية، كما تعد من أوائل اللاعبات الإماراتيات اللاتي جمعن بين ألعاب القوى والجمباز الفني، وهو ما منحها مرونة وانضباطاً، انعكس إيجاباً على أدائها في مختلف المنافسات.



وجاءت ذروة هذا التألق في العام الجاري، إذ عادت اليازية طارق قبل أسابيع من تونس، تحمل ميداليتين تاريخيتين، حيث أحرزت الفضية في القفز بالزانة، والبرونزية في رمي الرمح، في لعبتين مختلفتين، بوقت متوازٍ، محطمة الأرقام القياسية الوطنية في كلتا المنافستين، وأصبحت أول إماراتية تحقق ميداليتين عربيتين في لعبتين مختلفتين خلال البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي شهدت مشاركة أكثر من 11 منتخباً عربياً، ولتؤكد أنها مشروع بطلة قادمة، في واحدة من أصعب الرياضات وأكثرها تعقيداً.



إنجاز مزدوج

وفي تصريحات لـ «البيان»، تحدثت اليازية طارق عن تجربتها في ألعاب القوى، مشيرة إلى أن السنوات الأربع الماضية من ممارستها للعبة، كانت مليئة بالتحديات والفرص التي أسهمت في تطورها، مؤكدة أن التنوع بين مسابقات القفز بالزانة ورمي الرمح، منحها خبرة إضافية، وصقل قدراتها الفنية والبدنية، وانتقلت للحديث عن استعدادها للبطولة العربية في تونس، التي شهدت إنجازها الأخير، قائلة: «خضت معسكراً تدريبياً طويلاً في مدينة الإسماعيلية بمصر، بتنظيم وإشراف نادي الشارقة لرياضة المرأة، حيث شاركت إلى جانب عدد من الفرق العربية، وكان ذلك فرصة مهمة لاكتساب خبرات جديدة، والاحتكاك بلاعبين ذوي مستويات عالية، كما أسهمت مشاركتي في بطولات محلية قبل البطولة، في رفع جاهزيتي وتحسين أرقامي، ما منحني الثقة لدخول المنافسات العربية».



وعن أبرز ما واجهته خلال فترة التحضير، قالت اليازية: «التحدي الأكبر، كان في القفز بالزانة، إذ يتطلب الحفاظ على وزن ثابت وخفيف، يتناسب مع مواصفات العصا، لذلك التزمت بنظام غذائي مدروس، يضمن تزويدي بالطاقة اللازمة، من دون التأثير في الكتلة العضلية».



واستعادت اليازية تفاصيل اليوم الثالث من البطولة، الذي وصفته بالأصعب، قائلة: «اضطررت إلى التنقل سريعاً بين ميدان القفز بالزانة، وساحة رمي الرمح، في أجواء شديدة الحرارة، من دون فرصة لتبديل الحذاء المخصص للقفز، ورغم شعوري بالإنهاك، منحني الأدرينالين دافعاً إضافياً لمواصلة المنافسة، وكان هدفي واضحاً، وهو تحقيق نتيجة إيجابية بأي طريقة ممكنة.. وبفضل الله، ثم بتعليمات مدربيَّ كابتن وليد عبد اللطيف وحسن عبد الجواد، تمكنت من إنهاء المنافسات في أقل من ساعتين، والعودة بميداليتين تاريخيتين».



ولم تنسَ اليازية أن تشيد بالدعم الكبير من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مؤكدة أن الاتحاد وفّر لها كل سبل الرعاية والاهتمام، وحرص على تهيئة بيئة مثالية، ساعدتها على تقديم أفضل أداء، كما أشادت بدور نادي الشارقة لرياضة المرأة، الذي منحها دعماً فنياً وإدارياً متكاملاً، وبيئة تدريبية متميزة، رفعت من جاهزيتها، ومنحتها الثقة لخوض المنافسات، وأكدت أن هذا التكامل بين الاتحاد والنادي، كان أحد أهم

أسباب الإنجاز.

طموحات المستقبل

وكشفت اليازية عن تطلعاتها للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن طموحاتها لا تقف عند حدود إنجاز تونس، بل تمتد إلى محطات جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، قائلة: «أتطلع للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات لمنتخب الإمارات».

وأوضحت أن الوصول إلى هذه الأهداف، سيمثل محطة أساسية على طريق التأهل للبطولات الآسيوية والعالمية، مشددة على أنها تضع هذه الطموحات نصب عينيها، وتواصل العمل يومياً، عبر تدريبات مكثفة ومنهجية لتحقيقها.