10 نجوم كرة عالميين.. سحر «دانة الدنيا» يجذبهم بعد الإعتزال



بات ريو فرديناند «46 عاماً»، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أحدث نجوم كرة القدم، الذين قرروا الانتقال والعيش وعائلته في دبي، عقب حضور حفل توزيع جوائز كرة القدم العالمية في ديسمبر 2026، والانضمام إلى قائمة متزايدة من اللاعبين الدوليين السابقين، الذين استقروا في دبي «دانة الدنيا» بعد اعتزال لعب الكرة، وأبرزهم 10 لاعبين سابقين تألقوا في الملاعب العالمية، وهم حسب موقع «إم إس إن»: ديدييه دروغبا، ميشيل سالجادو، باتريس إيفرا، كلارنس سيدورف، ريان بابل، نيكولاس أنيلكا، ميكائيل سيلفستر، دوايت يورك، مامادو ساكو، وجون أوبي ميكيل.



وانتقل سالجادو «49 عاماً»، إلى دبي بعد اعتزاله لعب الكرة عام 2012، بعدما أمضى عقداً من الزمان مع ريال مدريد، واتجه للعمل مع المراحل السنية في الإمارات، من خلال المساعدة في تنظيم وترويج العديد من البطولات، ويشغل حالياً منصب السفير العالمي للدوري الإسباني، ومدير أكاديمية كرة القدم في مدينة دبي الرياضية، ومدير بطولة أبطال دو لكرة القدم، فيما لا ينقطع دروغبا «47 عاماً»، عن الوجود لفترات طويلة في دبي منذ عام 2004، حتى استقر في الإقامة بالإمارة الساحرة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك فعل الظهير الدولي الفرنسي السابق إيفرا «44 عاماً»، والذي يمتلك شقة فاخرة في نخلة جميرا، بعد اعتزاله عام 2019.



ويقيم سيدورف «49 عاماً»، لاعب خط وسط ميلان وريال مدريد السابق، في دبي مع زوجته الكندية الجنسية الإيرانية الأصل، صوفيا مكرماتي، واختار دبي كذلك للإقامة والعمل في القطاع العقاري، الجناح الهولندي ريان بابل «38 عاماً»، والذي سبق أن لعب مع أياكس وليفربول.



وقام المهاجم الفرنسي السابق، أنيلكا «46 عاماً»، باختيار دبي للإقامة مع عائلته، وتصوير فيلمه الوثائقي الشهير لنتفليكس بعنوان «أنيلكا: سوء الفهم»، في أرجاء الإمارة الساحرة، فيما ارتبط مواطنه سيلفستر «49 عاماً» بمدينة دبي، بعد زيارته الأولى للمدينة عام 2001، وقرر العيش فيها بعد الاعتزال.



واعتاد دوايت يورك «53 عاماً»، مهاجم مانشستر يونايتد وأستون فيلا السابق، الظهور في نادي الإمارات للغولف، بعدما اختار دبي للإقامة والحياة، وانتقل بدوره الفرنسي مامادو ساكو «35 عاماً»، وعائلته للحياة في دبي منذ نوفمبر 2024، بعدما أمضى 5 سنوات في باريس سان جيرمان، وأطلق شركة «ساكو وشركاه»، المتخصصة في العقارات والتجارب الراقية والاستشارات، وأخيراً جون أوبي ميكيل «38 عاماً»، لاعب تشيلسي السابق، الذي قرر وعائلته الانتقال للحياة في دبي، بعد اعتزال عالم كرة القدم المثير.