أكد سعود صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن التعديلات التي أدخلها الاتحاد على لوائح مسابقات المراحل السنية تستهدف توسيع قاعدة اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، بما يتماشى مع التحولات التي شهدتها كرة اليد الحديثة، القائمة على سرعة الأداء والتحول بين الدفاع والهجوم.

وأوضح أن التعديلات جاءت بناء على دراسات وتحليلات أعدها المختصون الفنيون في الاتحاد، وأسفرت عن اعتماد مجموعة من القواعد الاستثنائية، أبرزها إقامة مباريات فئتي الصغار والأشبال من ثلاثة أشواط بدلاً من شوطين، بحيث يخوض كل فريق الشوطين الأول والثاني بتشكيلتين مختلفتين، فيما تُترك للمدرب حرية اختيار التشكيلة في الشوط الثالث.

وقال صالح: «نريد إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في المباريات. من الطبيعي أن يبحث المدرب عن الفوز ويعتمد على لاعب يتمتع بتفوق بدني أو مهاري قادر على صنع الفارق، لكن هدفنا في هذه المرحلة ليس إعداد لاعب واحد متميز، بل إعداد مجموعة متكاملة من اللاعبين».

وأضاف: «عندما ينتقل الفريق إلى مرحلة الناشئين، نريد أن يكون جميع لاعبيه، سواء كانوا 14 أو 16 لاعباً، جاهزين ويمتلكون خبرة المباريات، لا أن يقضي بعضهم سنوات في المراحل السنية على مقاعد البدلاء».

وأشار صالح إلى اعتماد قاعدة أخرى تقضي باحتساب الهدف بهدفين في حال تسجيله إثر استئناف سريع للعب من منتصف الملعب بثلاث تمريرات، عقب استقبال هدف، بهدف ترسيخ ثقافة السرعة لدى اللاعبين منذ سن مبكرة.

وتابع: «هذه القاعدة تدفع الفريق الذي يستقبل هدفاً إلى التحول سريعاً نحو الهجوم، وتجبر الفريق الذي يسجل على العودة بالسرعة ذاتها إلى الدفاع لتفادي استقبال هدف يحتسب بهدفين. بهذه الطريقة نرسخ ثقافة السرعة في الأداء الهجومي والدفاعي».

وكشف رئيس الاتحاد عن تسجيل تطور ملحوظ في مستويات لاعبي المراحل السنية منذ بدء تطبيق التعديلات مطلع الموسم الماضي، معرباً عن ثقته بأن استمرار العمل بهذه اللوائح على مدى ثلاثة إلى خمسة مواسم سيسهم في إعداد أجيال تتمتع بمستويات فنية متقدمة وقادرة على المنافسة في الاستحقاقات الخارجية.