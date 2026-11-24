

من شغف الفروسية إلى عالم ريادة الأعمال.. تتلخص مسيرة مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، الذي يجمع بين عالم ريادة الأعمال ورياضة الفروسية، في تجربة بدأت منذ طفولته مع الخيل، قبل أن تبعده عنها مشاغل الدراسة والعمل، ليعود إليها مجدداً فارساً يخوض السباقات التأهيلية للقدرة، وشريكاً في دعم هذه الرياضة من خلال رعاية سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة.



ولا ينظر امتياز إلى رعاية سباقات القدرة باعتبارها مجرد شراكة تجارية، بل امتداداً لعلاقة شخصية عميقة بالخيل، ورغبة في المساهمة بتطوير الرياضة التي أحبها منذ الصغر ليؤكد أن تجربته فارساً جعلته أكثر إدراكاً للتحديات التي يواجهها المشاركون، وأهمية الصبر والانضباط والقدرة على التحمل.



تحدث رجل الأعمال امتياز لـ«البيان» عن رحلته من ممارسة الفروسية إلى رعاية السباقات، وتأثره الكبير بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعده مصدر إلهامه في الحياة والعمل والرياضة، كما يكشف عن طموحاته في سباقات القدرة، وخططه لمواصلة الشراكة مع نادي دبي للفروسية، وعلاقته بدبي التي أصبحت وطنه منذ نحو 20 عاماً.



**من فارس إلى راعٍ للسباقات.. كيف بدأت هذه الرحلة؟

- أنا لست مجرد فارس، بل شخص يعشق الخيل ورياضة الفروسية بشغف كبير، ومن خلال الشراكة مع نادي دبي للفروسية، أتيحت لنا فرصة الاقتراب أكثر من هذه الرياضة، والتعبير عن حبنا لها ودعمها.

وبصراحة هذه الشراكة نابعة من شغف حقيقي، وليست مجرد رعاية لسباق، لأنني أمارس الفروسية وأعرف جيداً ما تعنيه هذه الرياضة للفرسان، ولذلك نحن سعداء بأن نكون جزءاً منها، ونتطلع إلى مواصلة دعمها خلال السنوات المقبلة.



**متى بدأت علاقتك بالخيل، وكيف عدت إلى ممارسة الفروسية؟

- بدأت ركوب الخيل منذ طفولتي، لكن مع انشغالي بالدراسة ثم الجامعة والعمل وإدارة الأعمال، أصبحت مسؤولياتي كثيرة، وابتعدت عن ممارسة الفروسية لفترة، وخلال السنوات القليلة الماضية، وجدت الفرصة للعودة إلى الرياضة التي أحبها، وبدأت مجدداً ركوب الخيل والمشاركة في السباقات التأهيلية للقدرة في الإمارات.

وتابع: تمكنت حتى الآن من إكمال سباقين تأهيليين لمسافة 40 كيلومتراً، وسباق لمسافة 80 كيلومتراً، وأستعد للمشاركة في سباق تأهيلي آخر لمسافة 80 كيلومتراً.



**كيف تنظر إلى التحديات التي يواجهها فرسان القدرة؟

- اليوم أشعر تماماً بما يشعر به الفرسان المشاركون في السباقات، لأنني أخوض التجربة بنفسي، وأدرك حجم الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، رياضة القدرة ليست سهلة، فهي تتطلب التحمل والانضباط والقدرة على مواجهة الضغوط، إلى جانب المحافظة على سلامة الجواد والفارس، والتحكم في السرعة طوال مراحل السباق.



عندما تشارك فارساً، تدرك أن الأمر لا يتعلق بالوصول إلى خط النهاية فقط، بل بكيفية التعامل مع التحديات والمحافظة على الجواد طوال المنافسة. وهذا الشغف هو أحد الأسباب الرئيسية وراء شراكتنا مع نادي دبي للفروسية.



**هل تطمح إلى المشاركة في السباقات الرسمية والمنافسة على المراكز الأولى؟

- بالتأكيد، سترونني مشاركاً في هذه السباقات والمنافسات خلال الفترة المقبلة، وأطمح إلى تحقيق نتائج مميزة، وأن أكون ضمن العشرة الأوائل بإذن الله.



**هل تمتلك خيولاً خاصة؟ وهل تفكر في تأسيس إسطبل؟

أمتلك حالياً نحو 15 خيلاً، لكنها موجودة في إسطبل أحد أصدقائي، وليس لدي إسطبل خاص حتى الآن، وأتطلع بإذن الله إلى تأسيس إسطبلي الخاص في المستقبل.



**ما مدى تأثير فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حياتك وشغفك بالفروسية؟

- كل ما أفعله اليوم، وما وصلت إليه، وشغفي بالخيل، يرتبط بالتأثير الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حياتي، لأن شغف سموه برياضة الفروسية، والطريقة التي بنى بها دبي، يمثلان بالنسبة لي مصدر إلهام مستمراً، وأرى أن هناك تشابهاً كبيراً بين رياضة القدرة والحياة، فكلاهما يتطلب الانضباط ومواجهة التحديات والصبر والاستمرار مهما بلغت الصعوبات، تعلمت الكثير من دروس حياة سموه ومسيرته، ولا يمكنني وصف مقدار المحبة والاحترام لقائد مثله.



**وما أبرز الدروس التي تعلمتها من تجربة سموه؟

- قرأت جميع الكتب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستفدت من الدروس التي تتناول الحياة والأعمال والفروسية والتعامل مع التحديات، وكيف يمكن للإنسان أن يكون أفضل وأن يقدم الخير للآخرين، وأفكر في هذه الدروس كل صباح قبل أن أبدأ يومي، لأنها أصبحت جزءاً من طريقة تفكيري في الحياة والعمل، وأنا ممتن جداً لسموه على الفرص التي أتاحتها دبي لنا، وعلى هذه المدينة التي أصبحت بيتاً ووطناً لنا.



**حدثنا عن علاقتك بدبي بعد نحو 20 عاماً من الإقامة فيها؟

- أنا من أفغانستان، وجئت إلى دبي عندما كان عمري نحو 16 أو 17 عاماً، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش هنا، أي منذ ما يقارب 20 عاماً، تزوجت في دبي، وولدت بناتي الثلاث هنا، وأعتزم أن أقضي بقية حياتي في هذه المدينة.

منذ وصولنا إلى الإمارات، لم نشعر بأننا غرباء أو مختلفون عن الآخرين، بل وجدنا الاحترام والتقدير والكرامة، وهذا ما يجعل دبي مكاناً استثنائياً بالنسبة لنا.

وأعتقد أن هذه الروح تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقيادة الرشيدة في الإمارات، التي جعلت الجميع يشعرون بأنهم في وطنهم.



**ما الشعور الذي يميز دبي بالنسبة لك عن بقية مدن العالم؟

- عندما أسافر إلى بريطانيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي مكان آخر، أشعر دائماً بأنني بعيد عن المكان الذي أجد فيه راحتي وطمأنينتي، لكن عندما أعود على متن طيران الإمارات، وأسمع إعلان اقتراب الطائرة من الهبوط في دبي، أشعر براحة وسكينة كبيرتين، وأقول في نفسي: الحمد لله، لقد عدت إلى بيتي.

في الحقيقة هنا أشعر بالأمان والاستقرار والاحترام، وأعرف أنني في المكان الذي أنتمي إليه، وبين أشخاص يهتمون بي.. هذا هو الشعور الحقيقي الذي تمنحني إياه دبي، وهو ما يجعلها مختلفة عن أي مكان آخر بالنسبة لي.



**كيف تنظر إلى مستقبل الشراكة مع نادي دبي للفروسية؟

- هذه مجرد بداية لشراكتنا مع نادي دبي للفروسية، ونتطلع إلى أن تستمر لفترة طويلة. نطمح إلى شراكة تمتد لخمس أو عشر سنوات، نكون خلالها جزءاً من هذه السباقات والرياضة، ونواصل تقديم الدعم لها، ويشرفنا أن نكون شركاء لنادي دبي للفروسية، وأن نسهم في دعم رياضة نحبها ونؤمن بأهميتها، وأتمنى التوفيق لجميع الفرسان المشاركين في السباقات، سواء الفائزين أو بقية المشاركين، لأن مجرد خوض هذه المنافسات يتطلب جهداً كبيراً ويستحق التقدير.