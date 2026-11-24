نجاح صانع المحتوى لا يُقاس بأعداد المتابعين.. بل بالمصداقية وقوة التأثير

بناء العلاقات المهنية والوصول إلى مصادر المعلومات من أهم مقومات نجاح الإعلامي

التجارب الحقيقية بأصوات أصحابها تمنح قصة دبي تأثيراً يتجاوز الرسائل التقليدية

نجاح صنّاع المحتوى يتحدد بمصداقية ما يقدمونه وليس بأعداد المتابعين وحجم الانتشار



أكدت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن صنّاع المحتوى شركاء في نقل قصة دبي ودولة الإمارات إلى العالم، وأن نجاحهم يتحدد بمصداقية ما يقدمونه وقدرتهم على التأثير، بما يتجاوز أعداد المتابعين وحجم الانتشار. وشدّدت معاليها على أن تقديم المعلومات الموثوقة وصياغتها في قصص تعكس تجارب الناس وقيم المجتمع يمنحان المحتوى قوته وأثره.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «صنّاع المحتوى.. رواة قصة دبي إلى العالم»، استضافها نادي دبي للصحافة ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من النسخة الرياضية لبرنامج «صنّاع محتوى دبي»، الذي ينظمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وتناولت الجلسة مقومات منظومة دبي الإعلامية، والتحولات في صناعة المحتوى الرقمي، والمهارات التي تمكن المواهب من بناء حضور مهني موثوق ومؤثر.



رؤية أسّست سردية دبي الإعلامية

وأكدت معالي منى المرّي، خلال الجلسة أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه المبكر بأهمية الإعلام ودوره في التأثير، شكلا الأساس لتطوير منظومة إعلامية متكاملة في دبي.



وأشارت معاليها إلى أن تأسيس مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، أسهم في بناء بيئة تجمع بين الإعلام والتكنولوجيا، ووفر بنية تحتية جاذبة للمؤسسات الإعلامية العالمية والمواهب والكفاءات المتخصصة، بما عزز مكانة دبي مركزاً إعلامياً إقليمياً وعالمياً.



وقالت معاليها: إذا كانت هناك قيادة تؤمن بدور الإعلام ومدى تأثير الإعلاميين، فمن الطبيعي أن تقوم بتوفير البنية التحتية الصحيحة»، مشيرةً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم تقتصر على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات، بل امتدت إلى تقديم نموذج ناجح للمنطقة العربية وإبراز قدراتها أمام العالم.



صنّاع المحتوى رواة قصة دبي إلى العالم

وشدّدت معاليها خلال الجلسة، على دور صنّاع المحتوى في إبراز إنجازات دبي ودولة الإمارات وقيمهما الحضارية، وتقديم معلومات موثوقة تسهم في تصحيح التصورات غير الدقيقة، مؤكدةً أهمية السرد القصصي في إيصال المعرفة ونقل التجارب الإنسانية إلى جمهور أوسع.



وأوضحت معالي منى المرّي أن قوة قصة دبي تكمن، إلى جانب إنجازاتها، في التجارب الحقيقية لمن يعيشون فيها، وما يلمسونه من قيم التسامح والتعايش والثقة. وأكدت أن نقل هذه التجارب بأصوات أصحابها يمنح قصة الإمارة مصداقية وتأثيراً يتجاوزان حدود الرسائل الإعلامية التقليدية.



وقالت معاليها: صنّاع المحتوى اليوم شركاء في نقل قصة دبي ودولة الإمارات إلى العالم، ولهم دور مهم في إبراز الحقائق والإنجازات التي قد لا يعرفها الآخرون. فصناعة المحتوى لا تتعلق بالانتشار وحده، بل بقدرتنا على تقديم معلومات صادقة وموثوقة في الوقت المناسب، وتحويلها إلى قصص مؤثرة تعكس واقعنا وقيم مجتمعنا.



المصداقية أولاً

وأكدت معالي منى المرّي أن أعداد المتابعين وحجم الانتشار لا يكفيان للحكم على نجاح صانع المحتوى، مشيرةً إلى أن قيمة ما يقدمه ترتبط بمصداقيته وقدرته على التأثير في الجمهور. ودعت المشاركين إلى بناء قاعدة معرفية قوية في مجالات تخصصهم، والمبادرة إلى الوصول إلى مصادر المعلومات والتحقق من دقتها، بما يمكنهم من تقديم محتوى نوعي يستند إلى المعرفة والثقة.



تحوّل رقمي يواكب الجمهور

وتطرقت معالي منى المرّي، إلى التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، مؤكدةً أهمية تطوير ثقافة العمل داخل المؤسسات الإعلامية ومواكبة التحولات في سلوك الجمهور ووسائل تلقيه للمحتوى، بما يعزز قدرتها على الوصول إليه والتأثير عبر المنصات الرقمية.



وأشارت إلى ضرورة تبنّي استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي، مستعرضةً تجربة مؤسسة دبي للإعلام في تطوير منصاتها لتكون مرجعاً أساسياً للجمهور في الحصول على الأخبار والمحتوى الإعلامي المتميز.



نصائح مهنية للمستقبل

وقدمت معاليها مجموعة من النصائح للمشاركين في برنامج «صُناع محتوى دبي»، أكدت خلالها أن النجاح في صناعة المحتوى المتخصص يتطلب بناء قاعدة معرفية قوية وشبكة واسعة من العلاقات المهنية مع المؤسسات والمسؤولين والخبراء، إلى جانب المبادرة في الوصول إلى مصادر المعلومات والتحقق من دقتها.



وقالت معاليها: بناء العلاقات المهنية من أهم مقومات النجاح في الإعلام، فالمعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بالقدرة على التواصل مع مصادر المعلومات وبناء الثقة معها.



ودعت معاليها الشباب إلى تطوير علاقاتهم المهنية، والاستفادة من البرامج والمبادرات الإعلامية لاكتساب الخبرات ومواصلة التعلم، مؤكدةً أن نجاح الإعلامي يتطلب الشغف والمثابرة والقدرة على الوصول إلى المعلومات وتقديمها بدقة ومصداقية.



إعداد المواهب لصناعة محتوى نوعي

وجاءت الجلسة ضمن برنامج «صنّاع محتوى دبي»، الذي يهدف إلى تطوير قدرات المواهب في صناعة المحتوى الرقمي، وإكسابها المعارف والخبرات اللازمة لتقديم محتوى نوعي يعكس مكانة دبي وإنجازاتها، ويواكب التحولات في المشهد الإعلامي.



وينظم نادي دبي للصحافة النسخة الرياضية من البرنامج بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من الخبرات المهنية والحوار المباشر حول متطلبات صناعة المحتوى ومقومات الحضور المؤثر والموثوق.



وتأتي هذه النسخة من البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظِّمها النادي بهدف تطوير مهارات صنّاع المحتوى، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات، ومنها: برنامج صُناع المحتوى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وصناع المحتوى الثقافي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، وصناع المحتوى الصحي والعلمي بالتعاون مع «دبي الصحية»، وصناع المحتوى السياحي والاقتصادي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.