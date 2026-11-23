

كم تبلغ تكلفة رعاية الخيل شهرياً؟ وما أبرز بنود الإنفاق، وكم وجبة يحتاج إليها الخيل يومياً وتكلفتها؟ وكم تبلغ رواتب مدربي الخيول والفرسان، وما الحوافز التي يحصلون عليها مقابل الانتصارات؟ وهل يتساوى الإنفاق على الخيول رغم اختلاف نتائجها؟ وهل هنالك فارق في الاهتمام بين خيل لا تتجاوز عوائده عشرات الآلاف، وآخر يحقق ملايين الدراهم؟ وهل تتحول صفقات شراء الخيول بمبالغ مالية عالية إلى استثمارات ناجحة؟ وما الشروط المطلوبة للحصول على رخصة تدريب الخيول؟ أسئلة تكشف جانباً من أسرار واقتصاديات سباقات الخيل، عبر حوار «البيان» مع هلال العلوي، مالك ومدرب الخيول الشهير، وصاحب التجارب الثرة في التدريب وإدارة الإسطبلات واقتناء الخيول، مستعرضاً تفاصيل الإنفاق والعوائد المالية، وتجارب الشراء والاستثمار، ومراحل التأهل للعمل في مهنة التدريب، ونصيحته لمن يرغب في الاستثمار بالخيل.



** كم تبلغ تكلفة رعاية الخيل شهرياً؟

- تصل تكلفة منصرفات الخيل إلى نحو 5 آلاف درهم شهرياً، عندما تتوفر له التغذية الجيدة والاهتمام والرعاية داخل الإسطبل، ويختلف الصرف المالي من خيل إلى آخر، بحسب نوعية التغذية وكمياتها، وعدد الوجبات اليومية، وطبيعة الرعاية التي يحصل عليها.



** ما أبرز بنود الإنفاق على الخيل؟

- التغذية تمثل أحد أبرز بنود الإنفاق، نعتمد على خلطات خاصة، وتختلف مكوناتها وكمياتها بحسب احتياجات كل خيل ورؤية المدرب أو المالك، وهي متوفرة وتباع في عدد من الأماكن، إضافة إلى الرعاية الخاصة التي يقوم بها مختصون وأصحاب معرفة.



** كم وجبة يحتاج إليها الخيل يومياً؟

- عدد الوجبات ليس ثابتاً، لأنه يرتبط ببرنامج التدريب وطبيعة الخيل، بالنسبة لي، أكتفي بتقديم وجبتين، الأولى بعد التدريب الصباحي، إلى جانب وجبة في الفترة المسائية، بينما يفضل بعض الملاك والمدربين تقديم 3 وجبات يومياً، وقد يصل العدد لدى آخرين إلى 4 وجبات، كل مدرب له رؤيته الخاصة في طريقة التعامل مع الخيل، وهذا الأمر يدخل ضمن خطته وأسلوبه في التدريب.



** هل ترتفع التكلفة عندما لا يمتلك المالك إسطبلاً خاصاً؟

- بالتأكيد، فقد تتجاوز تكلفة الخيل 5 آلاف درهم شهرياً، عندما لا يمتلك المالك إسطبلاً خاصاً، لأن المالك يضطر إلى استئجار مكان لخيله في أحد الإسطبلات، بتكلفة تتراوح بين ألف و3 آلاف درهم شهرياً، تضاف إلى مصروفات التغذية والرعاية الأخرى.



** كيف تُحسب تكلفة تغذية الخيل؟

- الخلطات تباع بالكيلوغرام، ويتراوح سعر العبوة التي تزن 20 كيلوغراماً بين 120 و200 درهم، بحسب نوع الخلطة وجودتها ومكوناتها، ويستهلك الخيل في المتوسط نحو 6 كيلوغرامات يومياً، ما يجعل تكلفة التغذية اليومية تتراوح بين 36 و60 درهماً، وفقاً لنوعية الغذاء والكمية المقدمة، وترتفع هذه المصروفات مع الخيول التي تحتاج إلى كميات أكبر أو وجبات إضافية.



اختلاف النتائج

** هل تتساوى الخيول في المنصرفات، بغض النظر عن نتائجها في السباقات؟

- نعم، المنصرفات الأساسية للخيول متقاربة، ولا ترتبط بالضرورة بمستوياتها أو النتائج التي تحققها في السباقات، لكن العوائد المالية تختلف بصورة كبيرة، هناك خيول تستطيع تغطية نفقاتها من خلال المشاركة في السباقات وحصد الجوائز المالية، تحقق أرباحاً كبيرة لملاكها، بينما تعجز خيول أخرى عن استرداد القيمة تنفق عليها.



** كيف تصف حجم الجوائز المالية في سباقات الخيول بالإمارات؟

- تتميز الإمارات بوجود سباقات عديدة، وجوائز مالية ضخمة، بفضل اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لرياضة الفروسية، التي تمثل جزءاً مهماً من تراث الدولة، وهذا الدعم يتيح فرصاً واسعة أمام الملاك للمشاركة في السباقات، وتحقيق عوائد مالية جيدة، والأهم من ذلك أنه يقود إلى تطورها، لذلك نجد أن الإمارات متقدمة في رياضة الفروسية بشكل عام.



صناعة الفارق

** إلى أي مدى تختلف العوائد المالية بين الخيول؟

- الفوارق كبيرة جداً، هناك خيول تشارك في عدد من السباقات، ولا يتجاوز إجمالي ما تحققه من جوائز 40 ألف درهم، في المقابل، يستطيع خيل واحد من خيول الفئة الأولى أن يحقق عائداً يصل 10 ملايين درهم، رغم أن تكلفته من حيث التغذية والرعاية لا تختلف كثيراً عن تكلفة الخيول الأخرى، قيمة الخيل وقدرته التنافسية والنتائج التي يحققها، هي التي تصنع الفارق في العوائد، وليس حجم المصروفات الأساسية وحده، لأن كل الخيول تحظى بالرعاية والاهتمام.



** كم بلغت أعلى قيمة خيل اشتريته؟ وهل حقق لك عائداً مالياً؟

- أعتقد أن أغلى خيل اشتريته كان من فرنسا، بقيمة بلغت 1.1 مليون درهم، لكنه لم يحقق الانتصارات التي كنا نطمح إليها، ولم أتمكن حتى من استرداد المبلغ الذي دفعته فيه، هذا يحدث كثيراً في سباقات الخيل.



** وما الخيل الذي حقق لك عائداً مادياً أعلى من قيمته؟

«إتش إم الشاهين» حقق أرباحاً مالية كبيرة تجاوزت 10 ملايين درهم، علماً بأنني اشتريته مقابل نحو 140 ألف درهم، فيما تصل قيمته السوقية حالياً إلى 35 مليون درهم، وخيول أخرى حققت أرباحاً أكثر بكثير من قيمة شرائها.

رواتب المدربين



** ماذا عن رواتب مدربي الخيول؟

- الرواتب متفاوتة، بحسب خبرة المدرب وسمعته والنتائج التي يحققها، وتبدأ من 5 آلاف درهم، وتصل إلى 50 ألف درهم شهرياً، وقد تتجاوز ذلك لدى الأسماء الكبيرة التي تتولى تدريب الخيول المميزة، وتنافس على الألقاب الكبرى.



** هل يمكن أن يرفض مدرب عرضاً براتب أعلى من الذي يتقاضاه؟

- نعم، هناك مدربون قد يرفضون مثل هذا العرض، لأنهم يعملون مع خيول مميزة، تحقق الانتصارات في سباقات الفئة الأولى، ويحصلون مقابل ذلك على حوافز مالية عالية، بعض المدربين يفضلون الحوافز المرتبطة بالنتائج على الراتب الثابت، المدرب الذي يقود خيوله إلى منصات التتويج في السباقات الكبرى، يمكن أن يحصل على عوائد مالية تفوق بكثير ما يحصل عليه من راتب شهري، ولذلك يركز على نسبة الفوز والنتائج التي يحققها، وبعض المدربين لو دفعت لهم 200 ألف درهم لن يتركوا الجهة التي يعملون معها، لأن حوافزهم تصل إلى أضعاف الراتب.



شروط التدريب

** هل يشترط أن يكون مدرب الخيول فارساً سابقاً؟

- لا، ليس شرطاً أن يكون فارساً سابقاً، الأمر يختلف عن كرة القدم، على سبيل المثال، أو عدد من الأنشطة، توجد اشتراطات ومراحل محددة للوصول إلى مهنة التدريب، ولا يشترط أن يكون الشخص قد مارس الفروسية فارساً قبل أن يصبح مدرباً.



** كيف تكون مراحل التأهل للعمل مدرباً للخيول؟

- يبدأ الشخص بالعمل في الإسطبلات واكتساب الخبرة العملية، ثم ينتقل إلى منصب رئيس العمال المسؤول عن متابعة العمل اليومي داخل الإسطبل والإشراف على رعاية الخيول والعاملين، وتستمر هذه المرحلة نحو سنتين، قبل الانتقال إلى العمل في مهمة مساعد مدرب لمدة سنتين، وبعدها يصبح مدرباً.



** هل يعمل الفارس بنظام الراتب أم الحافز؟

- يعمل الفارس بالنظامين معاً، يتقاضى راتباً شهرياً من الإسطبل الذي يعمل معه يتراوح بين 5 و9 آلاف درهم في المتوسط، إلى جانب توفير السكن والسيارة، كما يحصل على حافز بنسبة 10 % عن كل فوز يحققه.



هل تنصح بالاستثمار في الخيول؟

- بالتأكيد، أنصح بالاستثمار في الخيول، ولكن بشرط أن يكون المستثمر شخصاً مختصاً وملماً بتفاصيلها، ولديه خبرة وعلاقة بهذا المجال، لأن ذلك يعزز فرص نجاح الاستثمار، إلى جانب وجود الرغبة في التطور وتحقيق الانتصارات.