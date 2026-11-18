

ارتبط اسم محمد بن ثعلوب الدرعي بمسيرة تطور الجودو الإماراتي، منذ توليه رئاسة الاتحاد عام 2001، ليقود على مدار نحو 25 عاماً رحلة اللعبة من تأسيس قاعدة الممارسة إلى تحقيق الإنجازات القارية والحضور الأولمبي، وخلال هذه المسيرة، تراكمت خبرات وتجارب صنعت ملامح الجودو الإماراتي، وفتحت آفاقاً أوسع أمام انتشاره وتطوره، وهي محطات مهمة كان لا بد من التوقف عندها عبر حوار أجرته معه «البيان»، تناول ماضي وحاضر ومستقبل الجودو، مؤكداً عبره أن طموح اتحاده يتجاوز النجاحات السابقة إلى إنجازات أولمبية في المستقبل، وكاشفاً عن 3 آلاف لاعب ولاعبة يمارسون اللعبة في الدولة حالياً والكثير من التفاصيل التي تطالعونها عبر هذه المساحة.



** كيف كانت بدايات تأسيس لعبة الجودو بلوغاً للنجاحات التي وصلت إليها؟

- اعتمدنا منذ البداية استراتيجية واضحة لتأسيس رياضة الجودو ونشرها من خلال المدارس والأندية الحكومية، وكانت الخطوة الأولى توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، ومنها انطلقت عملية تأسيس مراكز التدريب في المدارس، وفتحنا المجال أمام الأندية الحكومية لضم رياضة الجودو إلى أنشطتها، مع تقديم الدعم اللازم من الاتحاد، كما اتجهت أندية خاصة إلى فتح مراكز للعبة، نظراً إلى أهميتها ووجود جاليات تمارسها في الدولة.



** إلى أي مدى نجحت خطة الاتحاد في توسيع وانتشار اللعبة؟

- حققت نجاحاً كبيراً بالتأكيد، بدليل الزيادة المستمرة في أعداد الممارسين، وحالياً وصل عدد اللاعبين الذين يمارسون اللعبة إلى أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة على مستوى الدولة، من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، ونحن لا ننظر فقط إلى زيادة الأعداد، بل نركز بصورة أساسية على استدامة ممارسة اللعبة، وضمان استمرار اللاعبين في التدريبات ومواصلة مشوارهم الرياضي بمختلف المراحل العمرية، مع كسب وجوه جديدة بشكل مستمر.



** لماذا كان التركيز على مراكز التدريب أكثر من الأندية في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها؟

- نركز على مراكز التدريب انطلاقاً من مفهوم الاستدامة، سواء استدامة ممارسة الجودو أو استمرار مراكز التدريب والمسابقات والأنشطة، من خلال تجاربنا السابقة، وجدنا أن المدارس ومراكز التدريب والأندية الخاصة توفر فرصاً أكبر لاستمرارية اللعبة مقارنة ببعض الأندية الحكومية، التي قد تبدأ مشروعاً لإدراج الجودو ضمن أنشطتها، لكنها تتوقف بعد فترة قصيرة.

وشهدنا ذلك في أبوظبي، حيث كانت أندية العين والظفرة والجزيرة والوحدة وبني ياس تضم رياضة الجودو، لكن بعض هذه الأندية أعادت ترتيب أنشطتها الرياضية بعد جائحة «كورونا»، مع استمرار اللعبة في أندية أخرى، وخاصة في الفجيرة والشارقة.

لذلك، نرى أن التركيز على المدارس ومراكز التدريب والأندية الخاصة يمثل الطريق الأكثر استقراراً لضمان استمرار ممارسة اللعبة وتنظيم أنشطتها ومسابقاتها، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف مناطق الدولة.



المراكز والأندية

** هل يعني التركيز على مراكز التدريب الابتعاد عن الأندية الحكومية، أم أن الاتحاد يعمل على إعادة انتشار اللعبة فيها؟

بدأنا في الفترة الحالية إعادة النظر في ملف الأندية، ونعمل على التنسيق مع الأندية في أبوظبي، إلى جانب محاولاتنا لإعادة رياضة الجودو إلى أندية دبي، ونسعى إلى توسيع حضور اللعبة فيها خلال المرحلة المقبلة، نحن نرحب بزيادة عدد الأندية الحكومية التي تمارس الجودو، ونعتبر ذلك جزءاً مهماً من استراتيجية الانتشار، لأن هدفنا تغطية مختلف المناطق الجغرافية في الدولة، بحيث تتوافر مراكز التدريب في المدارس والأندية الخاصة والأندية الحكومية، بما يضمن وصول اللعبة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع واستدامة ممارستها.



** ما طموحات اتحاد الإمارات للجودو في المرحلة المقبلة، على مستوى الإنجازات الرياضية ونشر اللعبة مجتمعياً؟

- منذ تأسيس الاتحاد، كانت لدينا استراتيجية واضحة وطموحات محددة، تتمثل في الوصول بالجودو إلى العالمية وتحقيق نتائج على المستويين العالمي والأولمبي، هذه الرؤية كانت دائماً محور عملنا، ولذلك نجحنا في تحقيق نتائج كبيرة على المستويين القاري والعربي، لكن طموحنا الأساسي يظل المنافسة في المحافل العالمية والأولمبية، أما البطولات الإقليمية، فننظر إليها باعتبارها محطات مهمة لتنظيم البرامج وإعداد اللاعبين وتطوير مستوياتهم، وليست الهدف الأساسي الذي نسعى إليه، ويتمثل طموحنا الآخر في نشر اللعبة، وتعزيز وجودها في المدارس، وقد بدأنا بالفعل العمل في هذا الاتجاه، ونسعى إلى مواصلته وتوسيع نطاقه خلال المرحلة المقبلة.



** كيف تنظرون إلى الجودو: هل مجرد رياضة ولعبة قتالية؟

- نؤمن بأهمية الجودو في بناء الأجيال والشباب، فهي ليست مجرد رياضة للمنافسة وتحقيق الميداليات، بل تسهم في ترسيخ قيم الالتزام والاحترام والتركيز، الجودو لعبة «نبيلة» فيها جوانب مهمة في تربية الصغار يستفيد منها كل الممارسين في حياتهم، إلى جانب تعليم مهارات الدفاع عن النفس، وهي رياضة مناسبة للجنسين، لذلك نجمع في طموحاتنا بين بناء الإنسان وتحقيق الإنجازات.



** كيف أسهمت أبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للرياضة، وما العوامل التي جعلتها وجهة لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات الدولية؟

- بفضل اهتمامها باستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بشكل مستمر، مثل رياضات الدفاع عن النفس، والاهتمام بتطويرها على مستوى الإمارات، وساعدت البنية التحتية المتطورة في أبوظبي، إلى جانب الإمكانات اللوجستية والتنظيمية، على استضافة البطولات العالمية في فترات زمنية قصيرة، وتوفير متطلبات نجاحها، ما عزز مكانة الإمارة وجعلها محل ثقة العالم.



ولا تقتصر هذه المكانة على رياضات الدفاع عن النفس، بل تشمل ألعاباً عديدة، مثل الجولف والتنس والفورمولا 1 والسباحة وغيرها من الرياضات، وأعتقد أن الاستمرارية تمثل العامل الأهم في ترسيخ هذه المكانة، لأنه ليس المهم تنظيم بطولة لمدة سنة أو سنتين، وإنما المحافظة عليها وتطويرها عاماً بعد آخر، حتى تصبح حدثاً ثابتاً على أجندة الرياضة العالمية، وهذا ما منح أبوظبي مكانتها عاصمة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.



** كيف تنظر إلى قرار الاتحاد الدولي للجودو بإقامة بطولة أبوظبي غراند سلام ضمن أجندته السنوية؟

- أعتقد أن القرار يكشف تقديراً كبيراً لمكانة دولة الإمارات وما قدمته من نموذج متميز في استضافة وتنظيم البطولات الكبرى للاتحاد الدولي للجودو، منذ انطلاق أول بطولة عالمية في أبوظبي عام 2009، الإمارات نجحت دائماً في ترسيخ حضورها محطة رئيسة في جدول أعمال اللعبة عالمياً، بفضل جهود الاتحاد وكوادره المساعدة، والأهم من ذلك الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، ومساندة الجهات الرسمية والأهلية، جميعها عوامل أسهمت في تطور اللعبة واتساع قاعدتها، وأصبحت أبوظبي وجهة تحظى بثقة أسرة الجودو العالمية.



ثقة أسرة الجودو

** إلى أي مدى أسهمت العلاقة بين اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية؟

- اتحاد الإمارات للجودو أحد الداعمين الرئيسين للاتحاد الدولي، وتعززت هذه العلاقة منذ تولي ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، منصب أمين صندوق الاتحاد الدولي عام 2007، واستمراره في هذا الموقع خلال دورات متتالية حتى الآن.

هذا الحضور الإماراتي في قيادة الاتحاد الدولي أسهم في تعزيز ثقة أسرة الجودو برئاسة ماريوس فايزر بدولة الإمارات، التي قدمت على مدار السنوات نموذجاً راقياً في تنظيم البطولات وحسن الاستضافة، وأثبتت قدرتها على احتضان أكبر البطولات وفق أعلى المعايير.



** شهدت نسخة أبوظبي غراند سلام 2026 مشاركة إماراتية في إدارة وتنظيم البطولة، ما أهمية هذه الخطوة؟

- هذه النسخة تحديداً تميزت بمشاركة إماراتية فاعلة في مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، إلى جانب عدد من المتطوعين، وتعكس هذه المشاركة الثقة الكبيرة بالكفاءات الإماراتية وقدرتها على إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤكد حرصنا على تأهيل كوادر وطنية تمتلك الخبرة والمعرفة بمعايير التنظيم الدولية.



مشاركة أولمبية

** ما أبرز أهداف مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة الممتدة حتى سبتمبر 2028؟

- وضعنا مجموعة من الأهداف الطموحة في اجتماعنا الأول للدورة الجديدة، ويأتي في مقدمتها تحقيق مشاركة أولمبية مميزة تختلف عن المشاركات السابقة، والبناء على الإنجازات التي حققتها الجودو الإماراتية في الدورات الماضية، وتجاوزها تماماً لتحقيق نجاحات أفضل.

ونتذكر بفخر إنجاز لاعبنا سيرجيو توما في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عندما أحرز الميدالية البرونزية في وزن 81 كجم، ليمنح الإمارات أول ميدالية في الجودو، كما حقق أول ميدالية عربية في الألعاب الصيفية آنذاك، وجاء هذا الإنجاز بوصفه ثاني ميدالية أولمبية في تاريخ الإمارات، ما يجعلها محل فخر.



** هل وضع المنتخب الوطني بالفعل خطوات أولى نحو التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس؟

- بالتأكيد المنتخب وضع قدمه على طريق التأهل الأولمبي، بعد أن جمع رصيداً مميزاً من النقاط عبر مشاركاته الإيجابية منذ دورة باريس 2024، ونطمح إلى مواصلة هذا المسار خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً في ظل تألق أكثر من لاعب ولاعبة، والنتائج التي تحققت في الموسمين الماضيين على الساحة الدولية.

ومن أبرز هذه النتائج فوز لاعبتنا إليزا فيتا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في باكو بأذربيجان 2026، إلى جانب فضية بطولة سويسرا، كما حقق لاعبنا محمد يزبك إنجازات بارزة، أبرزها ذهبية باريس غراند سلام 2026 وفضية بطولة العالم للجودو في باكو 2026، وتمثل هذه النتائج مؤشراً إيجابياً إلى تطور مستوى لاعبينا في المحافل الخارجية، وتعزز طموحاتنا في الوصول إلى مشاركة أولمبية مميزة.



الاهتمام بالصغار

** كيف ينظر الاتحاد إلى أهمية المراحل السنية في خطته لتطوير اللعبة؟

- تحتل المراحل السنية أولوية كبيرة ضمن خطط الاتحاد في دورته الجديدة، لأن بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في المستقبل يبدأ من الاهتمام بالنشء واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، لذلك نعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تتضمن المشاركة في معسكرات دولية لتدريب اللاعبين واللاعبات في المراحل العمرية المختلفة، بما يضمن اكتسابهم الخبرة والاحتكاك مع مدارس متنوعة في اللعبة، ونحرص على البناء على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.



** ما الإضافة التي تمثلها صالة اتحاد الجودو الجديدة في بني ياس؟

- بالتأكيد الصالة الجديدة نقلة مهمة وكبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني، وستوفر بيئة مناسبة لعمل المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتسهم في تحقيق الاستقرار لتنظيم مسابقات الاتحاد المحلية والبطولات الإقليمية، فضلاً عن دعم البرامج التدريبية والتطويرية.

ونثمن في هذا الجانب دور وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي، وما يقدمونه من دعم ومساندة لمسيرة اللعبة، ونتطلع إلى اهتمام أكبر بمراكز التدريب الفرعية خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من الطلبة واكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز انتشار الجودو في مختلف مناطق الدولة.