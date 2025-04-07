«مصري» يفوز بـ5 من 7 و«ديربي الإمارات» يبتسم لسودانيتين وياباني

أطاحت مفاجآت الخيول الفائزة في أشواط أمسية كأس دبي العالمي للنسخة 29 معظم ترشيحات الجمهور التي تركزت على الأسماء المتداولة من خلال نتائجها السابقة، وكان فوز «هوت شوت» بالشوط الرئيس أبرز تلك المفاجآت نظراً إلى أن ترشيحات الجمهور ذهبت بشكل كبير نحو الحصان الياباني «فوريفر يانغ»، كما أن فوز الحصان الياباني «سول راش» بلقب «دبي تيرف» في الشوط السابع أطاح أيضاً كثيراً من الترشيحات، وانعكس ذلك في عدم وصول أي شخص إلى العلامة الكاملة «7 من 7 أو حتى 6 من 7»، فيما حصل شخص واحد على أفضل ترشيح «5 من 7»، وهو المصري هاني عطا الله الذي استلم جائزة نقدية 20 ألف درهم في ختام الأمسية، وتوالت أفضل الترشيحات بحصول 17 شخصاً على ترشيح 4 من 7، ونال كل منهم 2000 درهم، كما توصل لترشيح 3 من 7، 177 شخصاً تم اختيار 46 منهم بالقرعة، حصل كل منهم على 1000 درهم.

وفي مسابقة أخرى للجمهور في الترشيحات، ابتسم الحظ في شوط «ديربي الإمارات» لـ 3 أشخاص حصلوا على العلامة الكاملة في 4 خيول لهذا الشوط، منهم سيدتان من السودان وياباني، حصل كل منهم على جائزة نقدية 13 ألف درهم.

وبذلت اللجنة المنظمة للإشراف على ترشيحات الجمهور جهوداً كبيرة في الفرز والمتابعة، واستمر عملها لما بعد منتصف الليل وسط إشادة وإعجاب كبيرين من جمهور السباق الذي ظل ينتظر النتيجة. وامتدت الجوائز المعتبرة المخصصة لجمهور السباق للسحب على سيارة فخمة من فئة «فورد تروتري» موديل 2025، حصل عليها السوداني عزام حمد عبدالغني إبراهيم الذي عبر عن فرحته الكبيرة الجائزة.