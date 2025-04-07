سعيد بن سرور يعود للمجد الذهبي مع «دبي فيوتشر»

عاد المدرب العالمي سعيد بن سرور للاحتفال في ليلة كأس دبي العالمي بعد أن حقق «دبي فيوتشر» لجودلفين فوزاً ساحقاً في «كأس دبي الذهبية» الشوط الثاني، ويعد ابن سرور أبرز الفائزين بعدد كبير من سباقات الشوط الرئيس في مسيرة الحدث ويعد فوز «دبي فيوتشر» الدليل الأحدث على مهارة المدرب ابن سرور وصبره حيث غاب الجواد البالغ من العمر تسع سنوات عن عدة فترات من السباق بسبب لياقته البدنية، وأثبت «دبي فيوتشر»، أن العمر لم يؤثر في فئته بعد من خلال تحقيق أداء رائع في اللحظات الأخيرة تحت قيادة سلفستر دي سوسا، ولم يكن الحصان الآخر في السباق لجودلفين «تراولرمان» والحصان الفرنسي «دبل ماجور» في عجلة من أمرهما لقيادة المنافسة التي ضمت 10 متسابقين في المراحل المبكرة، لكن الإيقاع الهادئ لم يشكل عائقاً أمام «دبي فيوتشر»، الذي سرعان ما اقترب أكثر نحو خط النهاية، وبعد أن سحبه دي سوسا إلى الخارج، تقدم «دبي فيوتشر» بسرعة على المنافسين الأربعة «ستريت وتروليرمان ودوبل ماجور وإيبك بويت» وابتعد كثيراً ليفوز بفارق طولين وربع طول.

وعلى غرار ابن سرور، استمتع دي سوسا ببعض من أفضل لحظاته في ميدان، حيث فاز بسباق «دبي تيرف» في عام 2013، وكأس دبي العالمي على ظهر الجواد «أفريكان ستوري» في عام 2014.