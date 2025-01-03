«إقامة دبي» تكرّم أبطال «عربية المضمار»

كرّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عناصر إقامة دبي المشاركين ضمن منتخب الإمارات بالبطولة العربية للمضمار في القاهرة، الذين توجوا بالميداليات الذهبية، وهم: محمد المطيوعي وعبدالله جاسم، بالإضافة إلى تكريم اللاعب طارق عبيد بعد فوزه في سباق سيف الشرف للهواة لفئة فوق 40 عاماً، وذلك في حفل تم تنظيمه بمقر الإدارة بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي ومساعدي المدير العام والموظفين.

وأثنى الفريق محمد المري خلال الحفل على جهود الفريق المشارك، وقدم لهم كلمات تشجيعية أكد فيها أهمية الاستمرار في التدريب وبذل الجهد لتحقيق المزيد من البطولات ورفع اسم دولة الإمارات وإقامة دبي في مختلف المحافل الرياضية.

كما وأعلن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال حفل التكريم عن إطلاق «فريق دراجات إقامة دبي»، واعتماد الشعار الرسمي للفريق، الذي يعكس روح التحدي والإنجاز.

وأشار الفريق محمد المري أن الإعلان عن فريق دراجات إقامة دبي يأتي في إطار استراتيجية إقامة دبي لتعزيز الصحة واللياقة المؤسسية، وتعزيز جودة حياة الموظفين، كما يأتي انسجاماً مع توجهات وزارة الرياضة لدعم المواهب الوطنية، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي لتعكس التزام إقامة دبي بتطوير مواهب موظفيها، وتشجيعهم على المنافسة محلياً ودولياً، ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية.