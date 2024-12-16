«لاجارد» بطل سباق أغلى كؤوس الخيول العربية بأبوظبي

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، أبطال سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته المالية 8 ملايين درهم، في الشوط الأخير من الحفل السابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أمس. وذهب لقب الكأس الغالية إلى «هيروس دو لاجارد» العائد إلى الشيخ ناصر بن محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس كونور بيسلي، بزمن قدره 2:27:50 دقيقة.

فيما فاز «ميك مي كينج» العائد إلى وذنان للسباقات، بلقب سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس البالغة جائزته المالية مليون درهم، بإشراف حمد الجهيني وقيادة جميس دويل، في 1:22:66 دقيقة.

ومن نتائج الحفل فاز «إي أس جنجال» العائد إلى سيف المزروعي بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا بلقب سباق نادي أبوظبي للتكافؤ في الشوط الأول لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 150 ألف درهم، بزمن 1:31:55 دقيقة.

وتُوج «بوسيولو باي» لإبراهيم محمد، بإشراف حمد المرر، وقيادة شتيبان مازور بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب ياس للسرعة، البالغة 400 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1:16:40 دقيقة.