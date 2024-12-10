«مربط دبي» يتوج بـ4 ألقاب و8 جوائز في مونديال الخيول بفرنسا

أحرز مربط دبي للخيول العربية 4 ألقاب، و8 جوائز في منافسات بطولة لعالم للخيول العربية 2024، التي أقيمت في بورت دي فرساي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتوج الفحل «دي سراج» بذهبية بطولة الفحول، فيما نالت فضيتين كل من المهرة «دي روي» بعمر سنة، والمهرة «دي نجلاء»، كما نالت المهرة «دي رسيل» اللقب البرونزي.

ونال المربط 8 جوائز خلال البطولة، تمثلت في جائزة أفضل مربي منتج، وأفضل مزرعة بالعالم، كما نال جائزة أفضل فحل منتج في البطولة «إف إيه إل رشيم»، وجائزة أفضل هوية، ونالها الفحل «دي سراج»، وجائزة أفضل فرس منتجة، ونالها «إيلي فلامينكا»، كما نالت المهرة «دي روي» لقب أفضل رأس خيل، والمهرة «دي نجلاء» جائزة ثاني أفضل رأس مهرات، ونالت المهرة «دي رسيل» المركز الثالث.

من جانبه، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز العالمي الأمر الذي يؤكد أن خيول الإمارات قادرة على صناعة الفارق في مختلف المحطات العالمية، وأضاف أن البطولة جددت لمربط دبي مكانته المميزة في جودة الإنتاج.

كما أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن المنافسة كانت صعبة في ظل جودة الخيول المشاركة، والتطور الهائل في مستوياتها، بطولة العام أعلى مناسبة لقياس الجهود ونتائجها، وقد حقق مربطنا لوطننا الإمارات المركز الأول بين مرابط العالم المتميزة.