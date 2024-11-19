اتحاد البولو ينظم 14 بطولة في الموسم



أعلن اتحاد الإمارات للبولو أن الموسم الجديد للعبة سيتضمن إقامة 14 بطولة محلية تحت مظلته، وذلك بعد التطور الكبير الذي طرأ على اللعبة، وارتفاع عدد اللاعبين إلى 130 لاعباً على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد خلف الحبتور، وحضور كل من سعيد حميد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد حريز، الأمين العام، وأعضاء المجلس سيف الزعابي، ومحمد الرقباني، وأحمد السماج، وطارق بن دسمال.

وأطلع الحبتور المجلس خلال الاجتماع على نتائج اجتماعات لجنة الاتحاد الموسعة مع الاتحاد الدولي للبولو، التي تم خلالها بحث واستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة الإمارات لكأس العالم للبولو 2026. وأشار إلى أن الموسم الماضي كان هو الأفضل في مسيرة اللعبة على الإطلاق خاصة بعدما شهد تعاوناً مثمراً وتضافراً لجهود جميع عناصر منظومة اللعبة. وقال إن الاتحاد يتطلع لتقديم موسم أكثر تميزاً، خاصة وأن عدد اللاعبين المسجلين في العام الماضي، قفز إلى 130 لاعباً، علاوة على أن أجندة الاتحاد تتضمن تنظيم 14 بطولة.