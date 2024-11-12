الحبتور يتوج بطلاً لكأس الملاك للبولو

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس الملاك للبولو 2024، بعد فوزه في النهائي على فريق مهيران مور، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة ونصف جول، بعد مباراة قوية، خاصة في شوطها الثالث.



حضر المباراة جمهور كبير، وكان في مقدمهم القطب النصراوي حميد بن دري، وأقيمت البطولة بمشاركة 4 فرق، هي فريق الحبتور وفريق مهيران مور وفريق «بي بيه إس وإيه إم»، وفريق «سيربيروس» وهانديكاب 4 جول.

لعب فريق الحبتور بتشكيل يضم: محمد الحبتور وخلف الحبتور وحبتور الحبتور وخوان كروز جيفارا، فيما ضم فريق مهيران: داني هاشمي وأليكس سورنسن وكريم الضريف وتوماس إيريارت. وفي مباراة المنافسة على كأس الترضية، نجح فريق سيرابوس في الفوز على منافسه فريق «بي بيه إس وإيه إم»، بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف، ومثّل فريق سيرابوس الفائز كل من الشيخ خليفة مكتوم آل مكتوم، وفريدي ليلاند، وسانتوس إيريارت، وجي جي دياز ألبيردي، بينما مثل فريق «بي بيه إس وإيه إم» بترا سبانكو، والشيخة علياء آل مكتوم، وحيدر بانغاش، وتوماتي بالاسيوس.

عقب الختام، قام لوكاس تريمل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور، بتسليم الجوائز للفريق للفائز والوصيف وأصحاب المركزين الثالث والرابع كأس الترضية، وحصلت مافالدا من أحصنة الحبتور على جائزة أفضل مهر، بينما حصل أليكس سورنسن على جائزة أفضل لاعب.