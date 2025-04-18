نادي الحبتور للبولو يحتفي بختام الموسم ويكرّم النجوم

وجه محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة فريق الإمارات للبولو، على الدعم والمشاركة في نشاط وبطولات موسم 2025، كما وجه الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح الموسم الحالي من إعلام ورعاة ولاعبين.

جاء هذا في مستهل أمسية حفل توزيع جوائز نهاية موسم 2025 لنادي الحبتور للبولو، والذي أقيم بفندق هيلتون الحبتور سيتي بدبي وبحضور محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اتحاد الإمارات للبولو ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ومحمد الحريز، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو ومارتن اندرسون رئيس «ايفزا دبي الدولية» الراعي الرسمي لنشاط البولو.

ورجل الأعمال الصيني هيم زهو، ممثل إدارة برج الحبتور سيتي، والذين تناوبوا على الاحتفاء بالمكرمين هذا إلى جانب حضور العدد الكبير من المسؤولين والمهتمين بنشاط الفروسية.

وقال الحبتور: هذه هي النسخة الخامسة من حفل التكريم السنوي الذي نحرص على إقامته تتويجاً لجهود الجميع والمتميزين وشحذاً لهمم الآخرين الذين شاركوا في البطولات المثيرة التي تضمنها نشاط البولو، إلى جانب منافسات قفز الحواجز والترويض، منوهاً إلى أن تضافر كافة الجهود وراء النجاحات غير المسبوقة التي تحققت والتي تسهم في مواصلة الارتقاء بمعاييرنا وتقديم تجارب لا تُنسى في المواسم المقبلة.

شمل التكريم نجوم الموسم على رأسهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم ومحمد الحبتور وخلف محمد الحبتور، كما تم تكريم فريق الإمارات للبولو وفريق أيه إم بولو وفريق بنسالي وفريق جهانجيري وأكاديمية البولوو «ايفزا دبي الدولية».