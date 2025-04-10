بطولة الماسترز للبولو تنطلق اليوم بنادي الحبتور

تنطلق عصر اليوم منافسات بطولة الماسترز للبولو إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2025 والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند وبمشاركة ثلاثة فرق هي: الحبتور ومونت لوفتوس وبنسالي انكورا وبهانديكاب 6 جول وتستمر حتى بعد غدٍ.

ويقص شريط البطولة فريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور وفريق مونت لوفتوس بقيادة توماس اريارتي ومنحت القرعة فريق الحبتور راحة، فيما يستمر فريق مونت لوفتوس في اللعب ليلاقي فريق بنسالي انكورا ثم يلعب فريق الحبتور مع فريق بنسالي انكورا.

حفل الختام

من جانب آخر، يقام حفل ختام الموسم في السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الخامس عشر من أبريل بفندق هيلتون بالحبتور سيتي، حيث سيتم تكريم الفرق الفائزة والمميزين الذين شاركوا وتميزوا في نشاط الموسم الحالي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.