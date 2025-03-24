الحبتور بطل كأس شهر مارس للبولو.. وجهانجيري وصيفاً

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس بطولة شهر مارس للبولو، والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق وبهاند كاب من 4 إلى 6 جول.

وجاء فوز فريق الحبتور بكأس البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جهانجيري بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف، أما مباراة كأس الترضية والتي سبقت المباراة الختامية فقد فاز فريق بنسالي على فريق ذئاب دبي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وشهد النهائي الذي جمع فريقي الحبتور وجهانجيري منافسة شرسة بسبب تقارب المستوى، وحرص كل فريق على الفوز إلا أن الحبتور فرض إيقاع اللعب السريع على منافسه بفضل اللعب الجماعي وامتلك زمام المباراة، ونجح محمد الحبتور في إحراز الهدف الأول ثم تبعه بهدف ثانٍ، وقبل نهاية الشوط يحرز فريق جهانجيري الهدف الأول عن طريق الضربة الجزائية من 60 ياردة، وفي الشوط الثاني كثف فريق الحبتور هجماته محرزاً ثلاثة أهداف بينما أحرز فريق جهانجيري هدفاً واحداً لينتهي الشوط بنتيجة 5 - 2، وفي الشوط الثالث يضيف كل فريق هدفاً لتصبح النتيجة 6 - 3.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع والأخير، بعد أن أضاف فريق الحبتور هدفه السابع والأخير، بعدها ينشط فريق جهانجيري ويحرز ثلاثة أهداف تباعاً ويقترب من إدراك التعادل، قبل أن ينتهي اللقاء معلناً فوز فريق الحبتور بالكأس.

وفي مباراة كأس الترضية، حقق فريق بنسالي الفوز على فريق ذئاب دبي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، عقب المباراة، قام شياوجين المدير العام التنفيذي لشركة إس سي إي سي لمقاولات البناء بتتويج الفائزين، ونال روميو كار غر نجم فريق الحبتور لقب أفضل لاعب في البطولة، وحاز المهر سيكاتريز المملوك لمحمد الحبتور على جائزة أفضل مهر.