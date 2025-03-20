الحبتور يواجه «بنسالي» والذئاب أمام «جهانجيري»

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم منافسات الدور قبل النهائي من بطولة التحدي لشهر مارس وتشهد مشاركة أربعة فرق وهي الحبتور وبنسالي وجهانجيري وذئاب دبي وبهانديكاب من 4 إلى 6 جول وتختتم بعد غدٍ. وسيكون عشاق اللعبة على موعد عند الرابعة إلا الربع مع المباراة الأولى في قبل نهائي البطولة التي تجمع فريق الحبتور وفريق بنسالي فيما تقام المباراة الثانية في الخامسة إلا الربع وتجمع بين فريق ذئاب دبي وفريق جهانجيري.

وكان اليوم الافتتاحي للبطولة شهد فوز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور على منافسه فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري وبستة أهداف مقابل أربعة أهداف.

وفي المباراة الثانية قاد حبتور الحبتور فريقه ذئاب دبي إلى فوز ثمين على منافسه فريق بنسالي وبنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.