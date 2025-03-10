«غنتوت» يتوج ببطولة البولو الدولية

توج فريق غنتوت بلقب بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، التي اختتمت مساء أول من أمس بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، وذلك بعد فوزه على فريق الحبتور بنتيجة 7/ 6 في الشوط الإضافي الحاسم، بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 6/6.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحضر النهائي عدد من المسئولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجمهور غفير.

وفي ختام المباراة قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد بن حريز، الأمين العام لاتحاد البولو، بتتويج الفائزين ونجوم المباراة الختامية.