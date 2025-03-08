«أنكورا لامار» و«بنسالي» في نهائي كأس تحدي الحبتور للبولو

تأهل فريقا «أنكورا لامار» و«بنسالي» إلى نهائي كأس تحدي الحبتور للبولو، الذي يقام اليوم على ملاعب الحبتور للبولو والفروسية، بعد نجاحهما في تجاوز منافسات الدور نصف النهائي، أول أمس الخميس. وحقق «بنسالي» الفوز على فريق «الباشا» بنتيجة 7 - 6.

بينما تفوق «أنكورا لامار» على فريق «الحبتور» بنتيجة 7.5 - 6، ليضرب الفريقان موعداً في المباراة النهائية.

وانطلقت البطولة السبت الماضي بمشاركة خمسة فرق بمستوى هانديكاب 10 جول، وشهدت منافسات قوية. وتسبق المواجهة الختامية إقامة مباراة كأس الترضية، التي ستجمع فرق «الحبتور» و«الباشا» و«بنجاش».