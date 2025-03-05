فوز الحبتور وبنسالي وأنكورا في «تحدي الحبتور» للبولو

شهدت انطلاقة بطولة كأس تحدي الحبتور للبولو 2025 3 مباريات، وتقام البطولة على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وبمشاركة خمسة فرق هي الحبتور وبنسالي وبنجاش والباشا وأنكورا لامار وبهانديكاب 10 جول وتستمر حتى السبت المقبل.

وفاز فريق الحبتور على فريق بنجاش وبتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف، وقد شكل كل من حبتور الحبتور وشقيقه الأصغر خلف الحبتور ثنائياً رجح كفة فريقهما في اللحظات الحرجة.

وفي المباراة الثانية حقق فريق بنسالي فوزاً سهلاً على فريق بنجاش وبنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وهي الخسارة الثانية لفريق بنجاش على التوالي وقد لعب ريشي بنسالي وجونزالو دوراً محورياً في الفوز.

أما في المباراة الثالثة فقد نجح فريق الباشا في الخروج فائزاً وبنصف جول «فارق التصنيف» وبنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف بعد مباراة صعبة ومتكافئة.

من جانب آخر سوف تقام يوم غد مباراتان الأولى عند الساعة الثالثة وتجمع بين فريق الباشا وفريق بنسالي، والثانية تقام عند الرابعة والربع وتجمع بين فريق الحبتور وفريق أنكورا لامار.