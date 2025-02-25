فريق «نون» بطل كأس إعمار للبولو 2025

توج فريق «نون» بقيادة راشد محمد العبار بطلاً لكأس إعمار للبولو 2025، والتي استضافها نادي دبي للبولو والفروسية، خلال الفترة من 10 ولغاية 23 فبراير الجاري، جاء ذلك عقب فوز مستحق على فريق «بن دري» بقيادة الشقيقين محمد وخالد بن دري بنتيجة 9 أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، وبذلك قاد راشد العبار فريقه للفوز الرابع على التوالي وبالعلامة الكاملة 8 نقاط خلال مشواره بالبطولة.

وحل فريق ايكوتي ثالثاً عقب فوزه على فريق أبوظبي الرابع بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، جاء ذلك بختام البطولة التي شهدت مشاركة 7 فرق تنافست للفوز بكأس النسخة الرابعة للبطولة وبجوائزها البالغة 120 ألف درهم.

عقب ختام البطولة، قام أحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، ونيكولاس بيلاتون مدير قطاع الضيافة بشركة إعمار العقارية، ونايف بو حمدان المدير العام للنادي، بتتويج فريق نون البطل بجائزة مالية 80 ألف درهم، وحصل فريق بن دري الوصيف على 40 ألف درهم، كما تم تكريم فريق «ايكوتي» صاحب المركز الثالث، وفريق «إعمار» للاعبين الواعدين، وحصل الحصان أوكيتا الأرجنتين على جائزة الأقوى بالبطولة.