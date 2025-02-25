محمد الحبتور: كأس دبي الذهبية بروفة لمونديال البولو «الإمارات 2026»

أكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2025، والتي اختتمت أول من أمس، جاءت بمثابة بروفة حقيقية قبل عام ونصف من تنظيم دولة الإمارات لكأس العالم للبولو 2026، وقال: لعل ما شاهدته البطولة من المكاسب الفنية والتنظيمية، جاء أشبه بمهرجان متكامل العناصر زاده الاهتمام الكبير من عشاق رياضة البولو، موجهاً التهنئة إلى بطل الكأس فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى فريق جهانجيري وصيف البطولة، مثمناً في الوقت ذاته دعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لكافة البطولات والأحداث المرتبطة بالبولو وهو ما يثريها ويضاعف من نجاحاتها المستمرة.

كما وجه الحبتور الشكر إلى كافة الفرق الأخرى التي شاركت في البطولة «ذئاب دبي وبنجاش والحبتور» لمشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح نسخة 2025، مشيداً بالحضور الجماهيري المميز هذا العام والذي يضع اللجنة المنظمة أمام مهمة أكبر من خلال تحديث وتنويع الفعاليات المصاحبة للنسخة المقبلة.

وأعرب سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن ثقته في نجاح الاتحاد في استضافة كأس العالم للبولو 2026، مشيراً إلى أن ما شاهده من روعة في التنظيم وقدرة على تطويع العمل الجماعي وانصهاره في بوتقة واحدة يعزز من النجاح المنشود.

وأبدى محمد جهانجيري كابتن فريق جهانجيري، وصيف كأس دبي الذهبية 2025، سعادته بما حققه فريقه وحصوله على الوصيف خاصة وأنها المرة الأولى التي يشارك بها في البطولة، مهنئاً فريق الإمارات على اللقب الذي استحقه بجدارة، مؤكداً حرصه على المشاركة في نسخة العام المقبل من الكأس الفضية، والاستعداد الجيد للكأس الذهبية من أجل الفوز بلقبها.