فريق «الإمارات» بطل كأس دبي الذهبية للبولو 2025

فاز فريق «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بكأس دبي الذهبية للبولو 2025، بعد تغلبه على فريق «جهانجيري» بنتيجة 9 - 8، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق بهانديكاب «20 جول»، وأقيمت في الفترة من 5 إلى 22 فبراير الجاري. وفي مباراة تحديد المركز الثالث، حقق فريق «ذئاب دبي» الفوز على «بنجاش» ليتوج بكأس «بنتلي الإمارات».

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بفوز فريق «الإمارات» باللقب، مهنئةً اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية برئاسة محمد الحبتور، على النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، كما أشادت بأداء فريق «جهانجيري» في المباراة النهائية.

تتويج

وشهد مراسم التتويج عدد من الشخصيات الرياضية، بينهم، خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وناصر آل رحمة، الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ومحمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد بن دري نائب الرئيس، ومحمد الحريز الأمين العام، ومحمد الرقباني وأحمد السماج عضوا مجلس الإدارة، وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات.

تنظيم

من جهته، هنأ خلفان بالهول، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لفوز فريقها بكأس دبي الذهبية للبولو، وقال: سعداء في مجلس دبي الرياضي بروعة التنظيم والمستوى الفني العالي وهذا الأمر يشعرنا بالتفاؤل بمستقبل مشرق للعبة ويؤكد أن كوادرنا التنظيمية مدعاة للفخر والاعتزاز لأنها تثبت يوماً بعد يوم قدرتها على تنظيم أكبر الأحداث وإنجاحها.

وأشاد أحمد الخاجة، بختام كأس دبي الذهبية وما تضمنه البرنامج من فعاليات مبهرة أكدت حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الحدث وتقديم فعاليات متنوعة ترضي الحضور ولم تغفل أي جانب من الجوانب التنظيمية أو الترويحية وهذا أعطى زخماً كبيراً للختام ليتحول إلى مهرجان كرنفالي رائع.