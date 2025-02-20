نصف نهائي بطولة كأس إعمار للبولو غداً

ينطلق غداً الدور نصف النهائي لكأس إعمار للبولو 2025، ويلتقي في المباراة الأولى عند الساعة الثانية والنصف فريق نون، بقيادة راشد العبار مع فريق إيه إم، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وعند الرابعة والربع تنطلق المباراة الثانية وتجمع فريق لامار، بقيادة ريان الجاجي مع فريق بن دري، بقيادة محمد وراشد بن دري.

وأقيمت، أول من أمس، مباراتان بختام الدور الأول للبطولة، وفي المباراة الأولى نجح فريق ايكوتي، بقيادة أيدن الأحمد في الفوز على فريق لامار بـ 5 أهداف ونصف مقابل 5 أهداف، ولم يشفع له الفوز بالتأهل إلى نصف النهائي لكونه الفوز الأول بالبطولة.

وحقق فريق إيه إم، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم الفوز على فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، بنتيجة هدفين ونصف مقابل هدف.

وتقام اليوم مباراة وحيدة في دور الترضية، تجمع بين فريقي الباشا وايكوتي.