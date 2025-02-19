العبار يقود «نون» إلى نصف نهائي كأس إعمار للبولو

قاد راشد محمد العبار فريقه «نون» للبولو للفوز الثاني على التوالي على حساب فريق الباشا بنتيجة 4 أهداف ونصف هدف مقابل 4 أهداف وكان قد سبق له الفوز على فريق ابن دري بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 أهداف ونصف هدف، ليعلن «نون» مبكراً تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس إعمار للبولو 2025، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية برعاية شركة إعمار العقارية وتمتد حتى 23 فبراير الجاري، وتشهد مشاركة 7 فرق بتصنيف 12 جول لكل فريق.

وجاءت المباراة بمجملها مثيرة في سعي طرفيها للفوز وبطموح التأهل، حيث نجح بالنهاية فريق «نون» في التأهل ليواصل مسيرته الناجحة التي بدأها في البطولة.