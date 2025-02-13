ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في دبي الذهبية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات لفوز كبير على فريق بنجاش، بنتيجة 16 هدفا مقابل 10 أهداف، في الجولة الثالثة من كأس دبي الذهبية للبولو 2025، التي تشهد مشاركة ستة فرق بهانديكاب 20 جول.شهدت المباراة، التي أقيمت على ملاعب الحبتور للبولو والفروسية، حضورا جماهيريا كبيراً، وفي الشوط الثاني حول فريق الإمارات تأخره بهدفين أمام فريق بنجاش إلى تقدم بفارق 3 أهداف.

وفي الشوط الثالث واصل فريق الإمارات تفوقه لتصبح النتيجة 9 - 5 ، قبل أن يضيف 7 أهداف تباعا في الشوطين التاليين، مقابل 5 أهداف لفريق بنجاش لينتهي اللقاء بنتيجة 16 - 10.

أما المباراة الثانية، فقد أكد فريق غنتوت تفوقه على فريق الحبتور وحقق فوزه الثالث في البطولة ليعزز مكانته ويضع قدما في النهائي بعد تغلبه بنتيجة 11 - 7 على فريق الحبتور.

وأشاد عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو بالمستوى الفني والتنظيمي لكأس دبي الذهبية، معربا عن فخره بالبطولات الناجحة التي تنظمها دولة الإمارات سواء على مستوى الاتحاد أو الأندية، آملا في أن يتم التنسيق والتعاون بين الاتحادين الإماراتي والسعودي، بما يساهم في تطوير اللعبة والارتقاء بها في البلدين الشقيقين.