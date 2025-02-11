مباراتان في ختام الجولة الأولى لكأس إعمار للبولو

يشهد نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية اليوم مباراتين في ختام الجولة الأولى لبطولة كأس إعمار للبولو 2025، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية، برعاية شركة إعمار، وتشهد مشاركة 7 فرق يمثلها عدد من نجوم اللعبة المواطنين، إلى جانب العديد من اللاعبين العرب والمحترفين الأجانب وتمتد لغاية 21 فبراير الجاري.

تنطلق المباراة الأولى في الساعة الثانية والنصف وتجمع بين فريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني مع فريق ايكوتي للبولو بقيادة ايدن الحامد، وتعقبها في الرابعة والربع المباراة الثانية، حيث يلتقي فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق لامار بقيادة ريان الاجاجي، وتسعى جميع الفرق لتجاوز ضربة البداية في البطولة الأغلى من حيث الجوائز المالية التي تصل إلى 120 ألف درهم، يحصل البطل على 80 ألف درهم والوصيف على 40 ألف درهم.