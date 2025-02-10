بن دري يواجه الباشا في افتتاح «كأس إعمار للبولو»

يدشن فريقا بن دري والباشا، اليوم، مشواريهما في بطولة «كأس إعمار للبولو 2025»، والتي ينظمها ويحتضن فعالياتها نادي دبي لسباق الخيل والبولو، برعاية شركة إعمار العقارية خلال الفترة من 10 حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق هي: أبوظبي، الباشا، إيه إم، بن دري، نـون، إكويتي ولامار، يمثلها نجوم اللعبة من الإمارات والدول العربية إلى جانب العديد من المحترفين الأجانب.

وتعتبر البطولة هي الأغلى من حيث جوائزها المالية، والتي تبلغ بمجملها 120 ألف درهم، حيث يحصل البطل على 80 ألف درهم، و يحصل الوصيف على 40 ألف درهم.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بمباراتين، يلتقي في الأولى فريقي اكويتي وأبوظبي، وفي الثانية فريقي إيه إم مع لامار.