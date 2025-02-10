الحبتور يهزم «ذئاب دبي» في كأس البولو الذهبية

فاز فريق الحبتور على فريق ذئاب دبي بنتيجة 11 هدفاً مقابل 7 أهداف في الجولة الثانية من كأس دبي الذهبية، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتشهد مشاركة 6 فرق. جاء الفوز بمثابة رد اعتبار لفريق الحبتور من «ذئاب دبي» بعد الخسارة الأخيرة في الكأس الفضية.

جاءت البداية قوية، وبادر فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور بإحراز أول الأهداف ثم سرعان ما أدرك فريق الحبتور التعادل، ثم يتقدم بهدف لمحمد الحبتور، وأضاف بايوجار الهدفين الثالث والرابع، وفي الشوط الثاني أحرز الحبتور ثلاثة أهداف، مقابل هدفين لذئاب دبي، الذي أحرز في الشوط الثالث ثلاثة أهداف مقابل هدفين للحبتور، وشهد الشوط الرابع هدفاً لكل فريق، ليحرز الحبتور أول فوز في الكأس الذهبية.