كأس دبي الذهبية للبولو تنطلق اليوم

تنطلق، في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، منافسات الجولة الثانية من كأس دبي الذهبية للبولو 2025، التي تشهد مشاركة ستة فرق وبهانديكاب 20 جول، وتستمر حتى 22 فبراير الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويذكر أن الجولة الأولى شهدت ثلاث مباريات أحرزت الفرق الستة فيها 57 هدفاً. وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، في منافسة ساخنة بين الأب والابن، وتمثل أهمية بالغة للحبتور لتعويض خسارته، أما فريق ذئاب دبي فيسعى للفوز الثاني.