«الإمارات» يتخطى «الحبتور» في كأس دبي الذهبية للبولو

حقق فريق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزا مهماً على منافسه التقليدي الحبتور «حامل اللقب»، وبنتيجة 12 هدفاً مقابل 10 أهداف في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2025، والتي تستمر حتى 22 فبراير الجاري، بمشاركة ستة فرق وبهانديكاب 20 جول.

ولم يكن فوز الإمارات سهلاً، حيث جاءت المباراة قوية ومثيرة، تأرجح فيها التقدم بين الفريقين، بسبب تقارب مستوى أداء اللاعبين، وشهدت المباراة 8 حالات تعادل، ولم يتم حسمها إلا في الـ 90 ثانية الأخيرة، والتي نجح فيها فريق الإمارات من استغلال (ضربتين جزائيتين) تباعاً، ليخطف فيهما الفوز.

وفي المباراة الثانية قاد بانيللو فريق ذئاب دبي إلى الفوز على فريق بنجاش، بعد إحرازه أهداف فريقه العشرة مقابل تسعة أهداف لفريق بنجاش، في مباراة تقدم فيها فريق بنجاش حتى نهاية الشوط الثالث، إلا أن الشوط الرابع شهد تحولاً مثيراً، حيث نجح ذئاب دبي في خطف الفوز.