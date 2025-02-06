«أبوظبي» و«بن دري» إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية للبولو

تأهل فريقا أبوظبي وبن دري لنهائي بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمستوى (8 – 12 هانديكاب).

وجاء تأهل فريق أبوظبي عقب فوزه، أمس، في نصف النهائي على فريق «أيه إم» بنتيجة 7 - 6، في مباراة قوية أقيمت باستاد زايد الرئيسي. وفي المباراة الثانية التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد تمكن فريق بن دري، بقيادة هدافه محمد بن دري من التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق غنتوت (حامل اللقب) بنتيجة 7 - 5.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المباراة النهائية، ومراسم حفل الختام سوف تقام بعد غد على استاد الشيخ زايد الرئيسي، ضمن احتفالية كبرى تعمل اللجنة المنظمة، برئاسة خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي حالياً على الإعداد لها بشكل دقيق لإخراجها بأفضل صورة.

وأكدت اللجنة في بيانها الصادر، أمس، أن أبواب النادي ستفتح أمام الجماهير مجاناً في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، وأن فعاليات اليوم الختامي سوف تتضمن فقرات رياضية ومجتمعية وترفيهية، تناسب كل أفراد الأسرة، فضلاً عن جوائز وسحوبات للجماهير.