«ذئاب دبي» و«بنجاش» في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو 2025

أسفرت قرعة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2025، عن مواجهة افتتاحية تجمع بين فريقي «ذئاب دبي» و«بنجاش» في مستهل منافسات البطولة التي تقام من 5 وحتى 22 فبراير الجاري، في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتشارك في البطولة 6 فرق وهي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«غنتوت» بقيادة سيف الشامسي، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، و«جهانجيري» بقيادة محمد جهانجيري، بهانديكاب 20 جول، وتضم البطولة 16 مباراة بنظام مفتوح.

حضر المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وجوزيف طيار المدير العام لبنتلي الإمارات، وسنتياجو توريجيتار المدير الفني للاتحاد مدير البطولة.

وأكد سعيد بن دري، أن اتحاد الإمارات للبولو يسعى إلى تطوير اللعبة بإتاحة الفرصة لجميع الأندية لتنظيم البطولات، وبتنسيق كامل مع الاتحاد، وتوفير الظروف كافة لمشاركة اللاعبين في عدد كبير من هذه البطولات، موضحاً أن النسخة الـ16 من بطولة كأس دبي الذهبية ستكون واحدة من أقوى البطولات، مشيراً إلى أن مستوى المنافسة ارتفع مع وصول التصنيف إلى 20 جول، ما يبرز التطور الكبير الذي تشهده رياضة البولو في الإمارات.

وقال: نشهد عاماً بعد عام تطوراً كبيراً في مستوى اللاعبين والخيول والبنية التحتية، ما يجعل الإمارات وجهة عالمية للبطولات الكبرى، وإن هذه النسخة ستكون صعبة، ولكنها تؤكد مكانة البطولة حدثاً رياضياً بارزاً يتابعه عشاق البولو في أنحاء العالم.

وأضاف إن الاتحاد يعمل على التنسيق بين الأندية واللاعبين، لضمان تنظيم مثالي للبطولات وتفادي تضارب المباريات، كما نحرص على تطبيق القوانين الدولية لحماية اللاعبين والخيول وتعزيز استدامة هذه الرياضة العريقة.

وقال جوزيف طيار: يسعد بنتلي الإمارات أن يكون راعياً لكأس دبي الذهبية 2025 التي تضم أقوى الفرق وأبرز اللاعبين بالمنطقة، مشيراً إلى أن بنتلي الإمارات دأبت على دعم الأحداث الرياضية وخاصة رياضة البولو، ووجه الشكر إلى أسرة البولو على إتاحتها الفرصة لبنتلي الإمارات لرعايته لهذا الحدث الكبير الذي يستقطب شريحة كبيرة من رجال الأعمال بالمنطقة والذين يمثلون بؤرة اهتمامنا.