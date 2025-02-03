«ذئاب دبي» بطل كأس دبي الفضية للبولو 2025

توج فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور بكأس البولو الفضية 2025، عقب فوزه على فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 بختام مباراة قوية، شكلت مسك ختام للنسخة الـ 16 للبطولة ذات التصنيف الأعلى 20 جول، والتي أقيمت منافساتها على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وحل فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي في المركز الثالث عقب فوزه على فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بنتيجة 9 أهداف مقابل 7 أهداف، عقب الختام قام لوكاس مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفائزين، كما تم تكريم فليكيس إيسين من «ذئاب دبي» أفضل لاعب في المباراة، ونال المهر مارلين الذي يقوده فليكيس أفضل خيل محلي، والمهر مونجيتا إيفانجلينكا أفضل خيل سلالة أرجنتيني.

وأشاد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بما قدمه طرفا المباراة النهائية للبطولة من مستوى متميز وأداء راق، موجهاً الشكر إلى الجمهور ووسائل الإعلام، الذين أسهموا في النجاحات التي تثلج الصدور.