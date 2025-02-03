6 فرق في قرعة كأس دبي الذهبية للبولو

تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً اليوم في تمام العاشرة والنصف صباحاً، بقاعة أبجر بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وسيتم خلال المؤتمر إجراء قرعة المباريات إلى جانب الإعلان عن الفرق المشاركة الستة، إلى جانب ألوان قمصان اللاعبين، والتعليمات الخاصة بالمنافسات وتوقيتاتها ولائحة البطولة التي تتضمن اللعب 5 أشواط وبهانديكاب 20 جول.

أسماء

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أسماء الفرق الستة المشاركة، وهي: فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.