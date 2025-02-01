«الإمارات» و«ذئاب دبي» في نهائي كأس دبي للبولو

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم نهائي كأس دبي الفضية للبولو 2025، حيث يلتقي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومع سموها كل من:

روزندو تيروجيوتار ولوكاس مونتيفردي وتيودور لاكاو، مع منافسه فريق «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان وسنتياجو لابورد وبنيامين بانيللو، في مباراة قوية بسبب تميز لاعبي الفريقين، إلى جانب قوة الخيول ورشاقتها، في نهائي يليق بالبطولة ذات التصنيف 20 جول.

وتبدأ مراسم حفل الختام بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، عند الساعة الثانية ظهراً، ثم تتوالى فقرات حفل الختام، التي تتضمن فقرات موسيقية وفنية أعدها الراعي الرئيسي لبولو الحبتور «إيفزا»، قبل أن تنطلق مباراة النهائي التي يتخللها تحديداً عقب الشوط الثالث عملية البحث عن الكنز داخل ملعب المباراة، وسيكون في انتظار أصحاب الحظ السعيد جوائز مالية وعينية.

وستعلن مباراة النهائي اليوم عن بطل جديد، وهو ما سيطبع المباراة بطابع الإثارة والمتعة، خاصة وأن البطولة شهدت في الدور التأهيلي خلال المباريات العشر التي أقيمت حتى الآن 179 هدفاً، وكان الإمارات الأكثر تهديفاً بـ 41 هدفاً.