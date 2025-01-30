تأهل فريقا «الإمارات» و«الذئاب» إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو، واستفاد الفريقان من فوز فريق الحبتور بقيادة المخضرم محمد الحبتور على فريق غنتوت وبنتيجة 12 هدفاً مقابل سبعة أهداف في ختام الدور التأهيلي ضمن منافسات والتي تشهد مشاركة خمسة فرق هي الإمارات وغنتوت وبنجاش والحبتور والذئاب و«بهانديكاب 20 جول» والتي من المقرر أن تختتم بعد غدٍ.

وجاء فوز فريق الحبتور ليمهد الطريق مباشرة لفريق الإمارات وفريق ذئاب دبي إلى المباراة النهائية، حيث إن فوز غنتوت كان سيحيل التأهل إلى النهائي للحسم عبر ضربات جزائية.

وكان فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد حقق الفوز على منافسه فريق بنجاش بنتيجة 12 هدفاً مقابل عشرة أهداف ونصف بعد مباراة تسيدها فريق الإمارات من البداية وحتى النهاية.