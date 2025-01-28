مباراتان في تأهيلي كأس دبي الفضية للبولو

تختتم عصر اليوم مباريات الدور التأهيلي لكأس دبي الفضية للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 5 فرق و«بهانديكاب 20 جول»، وتكشف مباريات اليوم هوية طرفي نهائي السبت المقبل.

تقام المباراة الأولى بين فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، المباراة مهمة للإمارات، الذي عاد بقوة وحقق الفوز في مباراتين، وكذلك بنجاش الذي سيجدد فرصته في اللعب على المركزين الثالث والرابع. وتجمع المباراة الثانية بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، في مباراة مفترق، حيث يسعى الحبتور للدخول في حسابات النهائي، في حين، يسعى غنتوت لاستعادة نغمة الفوز.