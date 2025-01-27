تألق الإمارات و«الذئاب» في كأس دبي الفضية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز على فريق غنتوت بتسعة أهداف مقابل سبعة أهداف، ليتوقف زحف فريق غنتوت نحو صدارة بطولة كأس دبي الفضية 2025، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية، بمشاركة خمسة فرق و«بهانديكاب 20 جول»، وتختتم في الأول من فبراير المقبل.

وحقق فريق ذئاب دبي فوزاً ثميناً على فريق بنجاش بـ 13 هدفاً مقابل سبعة أهداف ونصف، منحته الصدارة مؤقتاً بعد أن أنهى مبارياته الأربع بهذه المرحلة.

وكانت مباراة الإمارات وغنتوت قد شهدت إصراراً من الفريقين على الفوز، إلا أن مونتيفردي كان له رأي آخر فقد تألق كعادته واستحق لقب نجم المباراة، بعد أن رجح كفة فريق الإمارات أغلب الوقت وطوال المباراة بأشواطها الخمسة.

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 136 هدفاً في 8 مباريات، وما يثير الاهتمام هو صعوبة التكهن بطرفي المباراة النهائية حتى الآن برغم أن فريق الذئاب جمع ثلاث حالات فوز وخسارة واحدة، إلا أن فوز فريقي الإمارات وغنتوت غداً الثلاثاء يعقد الحسابات ويدخل الفرق الثلاثة في ضربات جزائية لحسم التأهل.

ومن المقرر أن تقام غداً الثلاثاء مباراتان يختتم بهما الدور التأهيلي، تجمع الأولى فريقي بنجاش والإمارات، والثانية فريقي الحبتور وغنتوت.