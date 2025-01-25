كأس دبي الفضية للبولو تدخل مرحلة الحسم

تدخل كأس دبي الفضية للبولو، اليوم، مراحلها الحاسمة، حيث تقام مباراتان تحددان شكل النهائي المقرر مطلع فبراير المقبل. فعند الثانية من بعد ظهر اليوم تنطلق المباراة الأولى والتي تعد نهائياً مبكراً للبطولة بسبب قوة طرفيها، فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي وهي مباراة سوف تعزز من فرص تأهل فريق الإمارات حال فوزه وكذلك الحال لفريق غنتوت.

أما المباراة الثانية والتي تقام عند الرابعة عصراً فتجمع بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، بنجاش تعرض لخسارتين متتاليتين ولا يرغب في وداع البطولة قبل أن يترك بصمة تدفع به إلى أن يكون طرفاً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في حالة فوزه اليوم والمباراة المقبلة أمام الإمارات.

وفي المقابل فإن فريق ذئاب دبي سيضع في حسبانه اليوم الفوز ولن يركن إلى الفوزيين اللذين حققهما على الحبتور والإمارات.