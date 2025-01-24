بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق الأحد بمشاركة 6 فرق

تنطلق بعد غد "الأحد" منافسات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ"24"، على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، بمشاركة ستة فرق هي غنتوت، وأبوظبي ، ولامار، وأيه إم ، وبن دري ، والباشا.

وتنطلق المنافسات بمباراتين بين فريقي بن دري، و"أيه إم"، تعقبها مباراة غنتوت "حامل اللقب" وفريق الباشا الذي يشارك لأول مرة في بطولات نادي غنتوت الدولية.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة تضم مجموعة من فرق النخبة، بمشاركة مميزة من اللاعبين واللاعبات أصحاب التصنيف العالي، آملاً أن تسهم في رفع المستوى الفني للعبة، بما يحقق تطور المنتخبات الوطنية والارتقاء بقدرات اللاعبين المواطنين.

وأعلن المنصوري خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن انطلاق البطولة اكتمال الاستعدادات للحدث، ورصد جوائز كبيرة للفائزين، بالإضافة إلى كأسين لأفضل لاعب مواطن ومحترف.

وتوقع خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن تشهد منافساتها مستويات فنية متقدمة بفضل تواجد أبرز نجوم اللعبة بصفوف الفرق المشاركة.