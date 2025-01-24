«الإمارات» يكتسح «الحبتور» في كأس دبي الفضية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى فوز كبير على فريق الحبتور «حامل اللقب» بنتيجة 14 هدفاً مقابل 6 أهداف، ضمن الجولة الثالثة من كأس دبي الفضية للبولو، ليحقق الفريق أكبر انتصار له في البطولة، بعد أن تفوق في المباراة بشكل كامل، ولم يكن فريق الحبتور في مستواه، وافتقد الترابط والتوازن.

وفي المباراة الثانية نجح فريق غنتوت، بقيادة ناصر الشامسي بالفوز على الذئاب بنتيجة 11 مقابل 7 أهداف، بعد مباراة سارت متكافئة بين الطريفين حتى تمكن غنتوت من فرض سيطرته في الوقت الأخير من اللقاء، وحسم النتيجة لصالحه.

وتنطلق الجولة الرابعة غداً، حيث تقام مباراتان، الأولى عند الثانية بعد الظهر بين فريق الإمارات وفريق غنتوت، والثانية عند الرابعة عصراً، وتجمع بين فريق بنجاش والذئاب.