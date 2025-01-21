«إيه إم» يتوج بكأس اتحاد البولو

توج فريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بلقب بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو 2025، بفوزه في المباراة النهائية، التي أقيمت بملاعب «إعمار» بنادي دبي للبولو بالمرابع العربية، على فريق أبوظبي بنتيجة 8 أهداف ونصف مقابل 7 أهداف، بعد مباراة شهدت الإثارة والندية.

وحقق فريق بن دري، بقيادة راشد بن دري المركز الثالث وفاز بكأس الترضية، عقب فوزه على فريق الباشا بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف. وعقب ختام المباراة النهائية قام سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومحمد الرقباني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد محمد العبار، قائد فريق نون، ونايف بوحمدان، مدير عام النادي بتتويج فريق «إيه إم».

وأعربت الشيخة علياء آل مكتوم باسمها ونيابة عن أعضاء فريقها عن سعادتها البالغة بالفوز بكأس البطولة، وللمرة الأولى، وقالت: «جاء التتويج عن جدارة واستحقاق بفوزنا بجميع مبارياتنا في البطولة، مثمنة الجهود الكبير، التي يقدمها اتحاد البولو».