«الإمارات» و«أبوظبي» في نصف نهائي كأس اتحاد البولو

تحتضن ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية في منطقة المرابع العربية اليوم مباراتين ضمن دور نصف النهائي ودور «الترضية»، وستكون البداية والأبرز بجولة اليوم مباراة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمواجهة فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بنصف نهائي البطولة، وتعقبها في الرابعة عصر اليوم المباراة الثانية لحساب دور «الترضية» بين فريقي بن دري بقيادة محمد بن دري وشقيقه راشد بن دري وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات» ومعها اللاعبون لوكيس مونتفيردو وجوان جاليجوس واورغوزي، بمواجهة فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ومع اللاعبين توم ديلفينو وبوتيستا بيلو وهيجو بربوشي، ويطمح طرفا المباراة في بلوغ نهائي البطولة والمقرر إقامته بعد غدٍ بختام البطولة التي ينظمها ويحتضن مبارياتها نادي دبي للبولو والفروسية برعاية شركة «سنشري فاينانشال» وتحت إشراف اتحاد الإمارات للبولو، وتشهد مشاركة 9 فرق بهانديكاب 12 جول لكل فريق.