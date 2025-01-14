«الإمارات» و«إيه إم» إلى نصف نهائي كأس اتحاد البولو

حجز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مقعديهما في نصف نهائي بطولة كأس اتحاد البولو الذي ينظمه ويحتضن منافساته نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية بدبي، وتقام البطولة التي تمتد لغاية 19 يناير الجاري بالتعاون مع شركة «سنشري فاينانشال» وتحت إشراف اتحاد الإمارات للبولو، وتشهد مشاركة 9 فرق بهايندكاب 12 جول لكل فريق.

جاء ذلك بختام الجولة قبل الأخيرة بالدور الأول للبطولة التي أقيمت أول من أمس بعد أن حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد فوزه الثاني بالبطولة على حساب فريق لامار بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل ستة أهداف بختام مباراة فرض خلالها فريق الإمارات تفوقه.

وقادت الشيخة علياء آل مكتوم فريق إيه إم لفوز عريض على فريق الباشا بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف، بختام مباراة دانت أفضليه الأداء والنتيجة فيها لفريق إيه إم.