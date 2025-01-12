مباراتان في الجولة الرابعة لكأس اتحاد البولو اليوم

تقام اليوم مباراتان في الجولة الرابعة لبطولة كأس اتحاد البولو، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية بدبي بالتعاون مع شركة «سنشري فاينانشال» وتحت إشراف اتحاد الإمارات للبولو، وتمتد منافساته لغاية 19 يناير الجاري، ويشهد مشاركة 9 فرق وبهايندكاب 12 جول لكل فريق، وبمشاركة العديد من نجوم اللعبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب العديد من اللاعبين الخليجيين والعرب والمحترفين من الدول الأجنبية، ستحدد المباراتان لدرجة كبيرة هوية المتأهلين لدور نصف نهائي البطولة، رغم استمرار الفرص للعديد من الفرق للتأهل لتقارب مستوى الفرق، والتي عكستها نتائج المباريات بين الفوز والخسارة.

تبرز للواجهة مباراة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عندما تقود فريقها بمواجهة فريق لامار بقيادة ريان الجاجي، وسيسعى فريق الإمارات للفوز لتأكيد فوزه الأول على فريق الباشا بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف، في حين، فاز فريق لامار في مباراته الأولى على فريق بنجاش 11 - 7.

ولا تقل المباراة الثانية أهمية عن الأولى عندما تقود الشيخة علياء آل مكتوم فريقها «إيه إم» أمام فريق الباشا بقيادة هاني جابشين، وكان فريق إيه إم قد تخطى عقبة مهمة بفوزه في مباراته الأولى على فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف مقابل 7 أهداف، وسيسعى للفوز والاقتراب من نصف النهائي، كما ينشد فريق الباشا الفوز لتعويض خسارته الأولى الثقيلة أمام فريق أبوظبي بنتيجة تسعة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف.

وكانت قد أقيمت، أمس، مباراة وحيدة جمعت بين فريق نون بقيادة راشد محمد العبار أمام فريق بن دري بقيادة محمد بن دري في لقاء جمع بين الشباب الطموح بساحات اللعبة.