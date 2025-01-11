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الفروسية

فريق «الإمارات» يتخطى بنجاش في كأس اتحاد البولو

ميثاء بنت محمد خلال المباراة
البيان
ميثاء بنت محمد خلال المباراة

فائز بجبوج

دشن فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مشوار كأس الاتحاد للبولو، بفوز عريض على فريق بنجاش، بنتيجة 7 أهداف ونصف بفارق الهانديكاب مقابل 3 أهداف، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة التي ينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع شركة «سنشري فاينانشال» وتحت إشراف اتحاد الإمارات للبولو، وتستمر حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 9 فرق وبهانديكاب 12 جول لكل فريق.

وحقق فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم فوزاً مهماً على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف.