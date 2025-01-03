5 فرق تشارك في كأس دبي الفضية للبولو

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، مشاركة 5 فرق في النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي ستقام خلال الفترة من 16 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في أولى بطولات السلسلة لعام 2025.

وتضم القائمة فريق "الإمارات" بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق "الحبتور" بقيادة محمد الحبتور، وفريق "بنجاش" بقيادة حيدر بنجاش، وفريق "ذئاب دبي" بقيادة حبتور الحبتور، وفريق "غنتوت" بقيادة ناصر الشامسي.

ومن المقرر أن يتم إجراء مراسم قرعة البطولة يوم الاثنين الموافق 13 يناير الجاري، لتحديد المواجهات بين الفرق المشاركة ونظام البطولة، التي تُلعب بهانديكاب 20 جول.