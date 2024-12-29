غدا اختتام بطولة العام الجديد للبولو

تختتم غداً الاثنين منافسات بطولة العام الجديد للبولو لعام 2025، التي ينظمها نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، وبمشاركة أربعة فرق

.وتنطلق منافسات الغد بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تجمع بين فريقي "غنتوت" و"نون-المغيرات"، وتليها المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي "أبوظبي" و"تمام".

وكان فريق "أبوظبي" قد تأهل للنهائي بعد فوزه على فريق "نون-المغيرات" بنتيجة 7-6 ، فيما تأهل فريق "تمام" عقب تغلبه على فريق "غنتوت" بنتيجة 9-8.5.